WizKids kündigt Upgrade-Kit für Betrayal at House on the Hill an

Weiterentwickelte Charakterkarten und hochwertige Würfel für dasbeliebte BrettspielHillside, New Jersey (ots/PRNewswire) - WizKids, der Marktführerfür hochwertige vorbemalte Miniatur-Figuren und Herausgeber vonbeliebten Brettspielen, kündigte ein neues Upgrade-Kit für dasinternational gefeierte Brettspiel Betrayal at House on the Hill an.Das Kit wird verbesserte doppelseitige Charakterkarten undhochwertige sechsseitige benutzerdefinierte Würfel enthalten und sollin diesem Herbst erhältlich sein."Mit dem Upgrade-Kit bieten wir den Spielern ein erstklassigesErlebnis zur Verbesserung des Gameplay", so Zev Shlasinger, Direktorfür Brettspiele bei WizKids. "Die aktualisierten Charakterkarten sindganz neu künstlerisch gestaltet und haben integrierteEinstellscheiben, um die Statistiken eines Spielers zu verfolgen.Zusammen mit den Würfeln wird dieses Kit bei Spielern aller Ebenensehr gut ankommen!"Die sechs vorgefertigten und doppelseitigen Charakterkarten sindkünstlerisch vollständig neu gestaltet und hochwertig konstruiert.Sie enthalten zwischen den beiden Seiten Einstellscheiben, um ganzleicht die vier Werte für jeden Charakter, Speed (Schnelligkeit),Might (physische Kraft), Sanity (geistige Stabilität) und Knowledge(Wissen) nachverfolgen zu können. Das Spukgeschehen von Betrayallässt Sie vielleicht zusammenzucken, wenn in der Nacht irgendwo etwaumfällt, aber die integrierten Einstellscheiben der neuenCharakterkarten sind nicht so empfindlich. Sie sind stabil genuggestaltet, dass sie auch einen Fall vom Spieltisch aushalten.Zusätzlich zu den neuen Charakterkarten enthält jedes Upgrade-Kitaußerdem acht hochwertige Würfel. Die Augen der Würfel könnenangepasst werden und weisen das durchdringend perlmuttgrüne undleuchtend gelbe Farbschema der bekannten Spieleschachtel für Betrayalat House on the Hill auf.Das Upgrade-Kit erscheint im September 2018. Vorbestellung beiIhrem FLGS (http://win.wizkids.com/search.php?searchType=2) oderonline (https://www.amazon.com/WizKids-Betrayal-House-Upgrade-Accessory/dp/B07D5VTG69/)!Weitere Informationen finden Sie unter:https://wizkids.io/betrayal.Informationen zu WizKidsWizKids/NECA, LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft vonNECA, ist ein im US-Bundesstaat New Jersey ansässigerSpieleentwickler und Publisher, der sich der kreativen Entwicklungvon fantasievollen Spielen widmet. WizKids hat als Vorreiter dasCombat Dial-System eingeführt, das in HeroClix zum Einsatz kommt, demweltweit führenden Sammel-Miniaturen-Spiel auf dem Markt. WizKidsarbeitet kontinuierlich an neuartigen, selbstentwickeltenSpielplattformen und Features wie dem preisgekröntenFantasy-Brettspiel Mage Knight und vielen weiteren Spielen. WeitereInformationen finden Sie unter www.wizkids.com .Informationen zu Wizards of the CoastWizards of the Coast LLC, eine Tochtergesellschaft von Hasbro,Inc. (NASDAQ:HAS), ist der Marktführer für die Unterhaltung vonLifestyle-Spielern. Die Spieler und Fans von Wizards sind Mitgliedereiner globalen Community, die sich sowohl für digitales Gaming alsauch für reale Rollenspiele begeistert. Das Unternehmen vermarkteteine Reihe von Gaming-Erlebnissen mit wohlbekannten Markennamen wieMAGIC: THE GATHERING, DUNGEONS & DRAGONS und AVALON HILL. WeitereInformationen über die weltbekannten Marken von Wizards of the Coastfinden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.wizards.com.Pressekontakt:Press@wizkids.comVertriebsanfragen:Orders@wizkids.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/696729/Betrayal_At_House_on_the_Hill_Upgrade_Kit.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/696730/WizKids_Logo.jpgOriginal-Content von: WizKids, übermittelt durch news aktuell