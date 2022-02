Wix: Jetzt günstig einsteigen?

Die Aktie der Online-Plattform Wix (WKN: A1W7AU) hat seit ihrem Höchststand vor einem Jahr rund zwei Drittel an Wert verloren. Derzeit notiert der Tech-Titel an der Nasdaq bei 119,38 US$. Der israelische Dienstleiter hatte mit mehreren Herausforderungen zu kämpfen: geringeres Umsatzwachstum, geringere Bruttomargen und ein allgemeiner Marktpessimismus gegenüber Wachstumsunternehmen. Bietet sich nun eine günstige Einstiegschance?

Wix bietet mit seiner Cloud-basierten ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.