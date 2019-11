Wix Fitness: Komplettlösung für Fitnessunternehmer

Eine maßgeschneiderte Lösung für Fitnessunternehmer, mit der dieseihr Geschäft ausbauen, Kundenbeziehungen managen, für ihre Geschäftewerben und eine Community aufbauen könnenNew York (ots/PRNewswire) - Wix.com Ltd (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2638681-1&h=4175818500&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638681-1%26h%3D1600390956%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wix.com%252Fabout%252Fus%26a%3DWix.com%2BLtd&a=Wix.com+Ltd) (Nasdaq: WIX) hat weltweit "Wix Fitness" eingeführt. Die Lösungunterstützt Fitnessunternehmer dabei, ihr Fitnessgeschäft direkt vonder Wix-Plattform aus zu starten, auszubauen, zu managen und für eszu werben.Wix Fitness stellt alle Werkzeuge bereit, die Instruktoren,Trainer, Coaches und Studioinhaber brauchen, um jeden Aspekt ihresGeschäfts von ihrer Website aus oder von unterwegs mit der Wix-App (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2638681-1&h=4103422043&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638681-1%26h%3D1611283504%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wix.com%252Fwix-lp%252Fwix-app%253Fdeeplink%253Dinvite%25252Ffitness%25252F%25257B%25257BmetasiteId%25257D%25257D%2526utm_source%253Dlp_fitness%2526utm_campaign%253Dlp_feature_bookings-fitness%2526experiment_id%253Dtext_link_2_mobile%2526_branch_match_id%253D524265005016384205%26a%3DWix%2BApp&a=Wix-App)managen zu können. Wix Fitness handhabt Buchungen, Abonnements,elektronischen Handel inklusive Kupons, SEO und E-Mail-Marketing.Auch besitzt es eine Chat-zentrische Benutzeroberfläche, dieEchtzeit-Interaktionen mit Kunden ermöglicht.Geschäftsinhaber können Zeitpläne managen, mit Kunden in Kontakttreten, Marketingkampagnen durchführen, Artikel und Videos-auf-Abrufverkaufen, für "Bootcamps" werben, Lauf-Clubs und persönlicheTrainings-Sessions arrangieren und, ganz wichtig, für ihreFitnessfans Communities aufbauen.Management-Werkzeuge für Personal Trainer:- Managen Sie Ihre Kurse, Mitarbeiter und den Buchungskalender- Nehmen Sie Buchungen und Zahlungen an- Checken Sie Kunden ein und schicken Sie Mitgliedern Nachrichten- Verkaufen Sie Ihre eigenen Markenartikel- Sehen Sie Mitgliederprofile ein, um Gesundheitsinformationen undZahlungsstatus zu prüfen- Erhalten Sie Analysen zu Ihrem Geschäft - zu Traffic, Anwesenheitund Finanzen- Passen Sie Ihre mobile App anMobile Fitnessfunktionen für Kunden:- Buchen Sie Kurse und zahlen Sie von unterwegs- Lassen Sie sich auf Wartelisten für Kurse setzen, undbenachrichtigen, wenn Plätze frei werden- Aktualisieren Sie Ihr Mitgliedsprofil- Chatten Sie mit Trainern und Community-Mitgliedern- Kaufen Sie online, legen Sie sich Ausrüstung zu- Holen Sie sich Fitnesstipps aus dem Blog Ihres TrainersErleben Sie Wix Fitness hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2638681-1&h=239388018&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638681-1%26h%3D3528694586%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wix.com%252Ffitness%252Fwebsite%252Fwix-fitness-video%26a%3Dhere&a=hier) in Aktion, und lesen Sie unten, wie einige unserer Kunden dieLösung nutzen:Upside Aerial (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2638681-1&h=3389752050&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638681-1%26h%3D759740541%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.upsideaerial.com%252F%26a%3DUpside%2BAerial&a=Upside+Aerial)Michelle Spurlockgeht ihr Fitnessgeschäft mit jugendlicher Energie an. Bei "UpsideAerial" unterweist sie Kunden jeden Alters in Zirkuskunst - von"Aerial Silk" und dem Trapez bis hin zu Kontorsionen undPartnerakrobatik. Ihre Fitnessphilosophie: Jedes Training sollte sichwie "Spielzeit" anfühlen. Die Kunden arbeiten an ihrer Kraft undFlexibilität, erkunden gleichzeitig aber auch ihre kreative Seite.Wix Fitness bietet Michelle die Werkzeuge, die sie braucht, umihre Kunden unkompliziert managen zu können. Michelle verwendetCRM-Werkzeuge, durch die sie bei täglichen Verwaltungsaufgaben Zeitspart - so dass sie sich mehr auf die Beziehungen zu ihren Kundenkonzentrieren kann. Sie verfolgt Kundenbuchungen und Zahlungen fürPakete nach und kann rasch auch Kontaktdaten und familiäreBeziehungen aktualisieren. Jeden Morgen überprüft sie ihrenBuchungskalender und ihre Mitgliederprofile und passt die Sessions andas Erfahrungsniveau ihrer Kunden an.JDarPT (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2638681-1&h=2645441940&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638681-1%26h%3D1734463578%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jdarpt.com%252F%26a%3DJDarPT&a=JDarPT)Junaid Dar sieht sein Fitnessstudio als einevielfältige Gemeinschaft, die den Erfolg jedes Einzelnen feiern soll.Er geht seine Rolle als Coach mit dem Verständnis an, dass jederKunde seinen eigenen "Fitnessweg" geht. An dieser Denkweiseorientieren sich Junaid und sein Team, wenn sie Programme entwickeln,um auf die konkreten Vorhaben ihrer Kunden einzugehen. Bei JDarPT (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2638681-1&h=2645441940&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638681-1%26h%3D1734463578%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jdarpt.com%252F%26a%3DJDarPT&a=JDarPT) gibt es nur ein Ziel: "Lebe den Lebensstil, den duverdienst". Jeden Samstag hält Junaid eine Session für Neueinsteiger,um diese in der Bedienung der Wix-App (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2638681-1&h=1776362171&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638681-1%26h%3D2760451808%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wix.com%252Fwix-lp%252Fwix-app%26a%3DWix%2BApp&a=Wix-App)zu unterweisen - so dass seine Kunden auch von unterwegs problemloskünftige Sessions buchen können. Zum Beispiel achtet er darauf, zuerklären, dass Kunden, wenn ein Kurs voll ist, sich auf dieWarteliste setzen lassen sollten. Wird ein Platz frei, erhalten siedann eine Benachrichtigung und E-Mail zur Bestätigung ihrer Buchung.Wenn Kunden zu Trainings-Sessions erscheinen, entnehmen Junaid undsein Team aus der App schnell die Anwesenheit und können direkt mitdem Kurs beginnen.Hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2638681-1&h=3245010063&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638681-1%26h%3D3909735806%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wix.com%252Ffitness%252Fwebsite%26a%3Dhere&a=Hier) erfahren Sie mehr über Wix Fitness.Informationen zu Wix.com Ltd.Wix (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2638681-1&h=3251690020&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638681-1%26h%3D2125017949%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2568157-1%2526h%253D2386474021%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2563841-1%252526h%25253D2017111948%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwww.wix.com%2525252F%252526a%25253DWix%2526a%253DWix%26a%3DWix&a=Wix) gehtvoran - mit einer Cloud-basierten Plattform zur Entwicklung vonWebsites für über 160 Millionen registrierte Nutzer weltweit. DerWix-Website-Builder wurde aus der Überzeugung heraus entwickelt, dassdas Internet jedermann zugänglich sein sollte, um entwickeln,gestalten und beitragen zu können. Über kostenlose undPremium-Abonnements ermöglicht Wix es Millionen Unternehmen,Organisationen, Künstlern und Personen, ihre Geschäfte, Marken undArbeitsabläufe online zu stellen. Der "Wix Editor", "Wix ADI", einhoch kuratierter "App Market", "Ascend by Wix" und "Corvid by Wix"ermöglichen es Anwendern, eine voll integrierte und dynamischedigitale Präsenz zu erstellen und zu managen. 