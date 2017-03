Witterung sorgt zu Jahresbeginn für Konjunkturdämpfer am Bau - Arbeitsvolumen und Beschäftigung sinken im Januar

Wiesbaden (ots) - Die Auswertung der von den Unternehmen derBauwirtschaft an SOKA-BAU übermittelten Beitragsmeldungen hatergeben, dass das effektive Arbeitsvolumen im Januar 2017saisonbereinigt um 2,1 % gegenüber dem Vormonat gesunken ist. ImDezember war das Arbeitsvolumen noch deutlich gestiegen (+ 3,4 %).Auch die Zahl der gewerblichen Arbeitnehmer ging zurück (- 3,5 %).Für die schwächere Baukonjunktur dürfte die Witterungverantwortlich gewesen sein. So lagen die Temperaturen im Januardeutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Die Frühindikatorendeuten auch eine Fortsetzung der günstigen Konjunktur an. So sind dievolumenmäßigen Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe im Dezember wiedergestiegen (+ 0,5 %), insbesondere im Wirtschaftsbau zogen dieAufträge an.Auf eine Fortsetzung der guten Baukonjunktur deuten auch jüngsteStimmungsumfragen unter den Baubetrieben hin. Schließlich sind dieRahmenbedingungen nach wie vor günstig. Die Zinsen fürHypothekenkredite sind nach Angaben der Deutschen Bundesbank zuJahresbeginn erwartungsgemäß weiter leicht gestiegen, liegen aberimmer noch deutlich unter dem Vorjahresniveau. Die Industrie steigertihre Produktion momentan kräftig; von einer zunehmenden Zahl derBetriebe geäußerte Lieferengpässe deuten darauf hin, dass dieKapazitäten bald ausgeweitet werden müssen, wovon der Wirtschaftsbauprofitiert. Auch der öffentliche Bau dürfte sich in diesem Jahraufgrund höherer Investitionen in die Infrastruktur positiventwickeln. Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und derZentralverband des Deutschen Baugewerbes erwarten für dieses Jahreinen Anstieg des Umsatzes im Bauhauptgewerbe um 5 %.Pressekontakt:Dr. Torge Middendorf, Tel.: 0611/707-2720, TMiddendorf@soka-bau.deOriginal-Content von: SOKA-BAU, übermittelt durch news aktuell