Witten Rocks neue Community Plattform der Broad Busters Aktiengesellschaft geht live

Witten (ots) - Die Broad Busters AG hat nun den öffentlichen Start ihrer brandneuen Community Netzpräsenz Witten Rocks (https://www.witten-rocks.de) bekannt gegeben. Für wirklich jeden Einwohner der Stadt Witten, der sich selbst auch nur ein bisschen für die Welt der lokalen Wirtschaft begeistert, wird diese originelle Realisierung informativ sein, denn sie wird allerhand verändern.Das Team von Witten Rocks hat es sich selber zur Verpflichtung gemacht die Menschen aus Witten mit den Unternehmen vor Ort auf einer Online-Plattform zu verbinden."Gerade in dieser schweren Phase möchten die Menschen ihre regionalen Shops und Unternehmen unterstützen, denn sie verstehen ganz exakt, dass Existenzen und Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen und jedweder Erlös hilft!", weiß Bezirksleiter Dieter Strohm aus Gevelsberg zu erzählen.Mit Hilfe der Online Internetseite Witten Rocks (https://www.witten-rocks.de) liefern die Wittener Firmen den Bürgern neue Informationen zu Corona relevanten Themen wie z.B. die derzeitigen Geschäftszeiten, spezielle Besuchsregeln, Lieferservice, Online-Bestellmöglichkeiten und existierenden Abholmöglichkeiten.Dieter Strohm von der Broad Busters Ag betont: "Diese Plattform ist für die Gesamtheit kostenlos und werbefrei! Auch Premium Einträge sind und bleiben für alle Firmen temporal unbeschränkt gebührenfrei.""Witten Rocks bringt den Bürgerinnen und Bürgern in Witten die Chance verloren gegangene Tugenden wie Solidarität und Nachbarschaftshilfe neu für uns die Gesamtheit zu erspähen und zu realisieren", komplettiert der für Witten zuständige Gevelsberger und akzentuiert abermals die Maxime der Community-Internetseite: "Miteinander stark für unsere Unternehmen sowie deren Arbeitnehmer, die in ebenjener Phase jede Menge zu schultern haben, um unsere Unternehmen auch für die Zeit nach der Epidemie zu bewahren."Es ist nur sehr schwer voraussagbar, wie lange Beeinträchtigungen für Privathaushalte sowie Unternehmen andauern werden, wie auch welche wirtschaftlichen sowie sozialen Abläufe sich selbst daraus ergeben. Das führt zu einer Kaufzurückhaltung bei den Haushalten und geringeren Investitionen durch unsere Unternehmen. Dadurch sinkt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage weiterhin."Ins besondere deshalb ist es für regionale Firmen außerordentlich bedeutend genau jetzt die idealen Methoden zu ergreifen, um große Visibilität bei ihrer potentiellen Zielgruppe zu erzielen. Allein so können die Firmen der Kaufzurückhaltung entgegen wirken. Mit Witten Rocks spendieren wir den Wittener Firmen einen tollen Baustein für den Reiseweg zu mehr Sichtbarkeit im Netz", komplettiert Dieter Strohm.Die Community-Plattform finden Sie unter https://www.witten-rocks.dePressekontakt:Dieter Strohm02335-8859036info@witten-rocks.deOriginal-Content von: Witten Rocks, übermittelt durch news aktuell