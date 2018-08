Withings-Studie: Die Hitze raubt uns den Schlaf!

Berlin/ Paris (ots) - Das Digital-Health-Unternehmen Withings hatin einer Studie ausgewertet, wie sich die derzeitige Hitzewelle aufunser Schlafverhalten auswirkt. Das Ergebnis: Im Schnitt schlafen dieDeutschen dieses Jahr etwa zehn Minuten weniger als noch imverregneten Sommer 2017. Grundlage sind anonymisiert erhobene Datender Fitnesstracker mit integrierter Schlaffunktion sowie Messwerteder Schlafsensoren Aura und Sleep.Verglichen wurde jeweils die 30. Kalenderwoche im Jahr 2017(24.-28. Juli) und 2018 (23.-27. Juli). Analysiert wurden dieanonymisierten Werte von über 25.000 deutschen Nutzern. Sie zeigen:Im vergangenen Jahr schliefen die Deutschen genau 10 Minuten und 48Sekunden länger, während die Durchschnittstemperatur rund sieben Gradniedriger lag als im Rekordsommer 2018.*Doch unter der Hitze leidet nicht nur die Schlafdauer, auch unsereTiefschlafphase, also die Zeit, in der wir uns nachts am bestenerholen, verkürzt sich bei hohen Temperaturen: Kamen wir 2017 imSchnitt auf 3:14 Stunden, schmolz sie in diesem Jahr auf 3:04 Stundenzusammen.Frauen vertragen die Hitze besserWährend Männer lediglich 8:24 Minuten weniger schlafen, sind esbei Frauen 13:48 Minuten. Trotzdem schlafen Frauen immer noch besser:So zeigen die Daten, dass sich die Tiefschlafphase bei Männern um10:48 Minuten, bei Frauen hingegen lediglich um 4:48 Minutenverringert.Was tun bei tropischen Temperaturen? 5 Tipps für guten Schlaf inheißen Nächten1. Lauwarme DuscheVor dem Schlafengehen empfiehlt sich eine lauwarme Dusche. Dieseweitet die Gefäße, öffnet die Poren und wir können Wärme leichterabtransportieren.2. Schlafzimmer kühl haltenAm besten morgens Stoßlüften, tagsüber das Schlafzimmer verdunkelnund Fenster schließen. Gegebenenfalls nachts bei offenem Fensterschlafen, wenn die Temperaturen am niedrigsten sind.3. Nackt schlafen vermeidenWer bei offenem Fenster schläft, sollte statt nackt zu schlafen,lieber zu sommerlicher Nachtkleidung greifen, da der Körper auch imSommer im Schlaf abkühlt.4. Auf Sport und schweres Essen am Abend verzichtenKörperliche Bewegung fördert die Ausschüttung des GlückshormonsSerotonin, was Stunden nach dem Work-out wach halten kann. DeftigesEssen nach 18 Uhr erschwert den Verdauungsprozess und kann uns umeine erholsame Nacht bringen.5. Elektronik und Licht aussperrenDas Schlafzimmer gegen die Morgensonne gut abzudunkeln und Lichtvon elektronischen Geräten auszusperren, hilft erholsamen Schlaf zufinden.Über WithingsWithings ist der Pionier der Connected Health-Bewegung. DasUnternehmen entwickelt stilvolle, intelligente Produkte undDienstleistungen, die den Menschen dabei helfen, glücklicher undgesünder zu leben.Gegründet von den innovativen Visionären Cédric Hutchings und EricCarreel im Jahr 2008, ist Withings bestrebt, Menschen mit smartenLösungen zu motivieren, gesunde Gewohnheiten einfach in den eigenenAlltag zu integrieren. Withings hat eine Reihe von preisgekröntenProdukten für den gesamten Gesundheitssektor entwickelt, darunterActivity Tracker (Steel, Steel HR), WLAN-Personenwaagen (Body Cardio,Body+, Body), drahtlose Blutdruckmessgeräte, Sicherheitskameras mitLuftqualitätssensoren (Home) und eine fortschrittliche Schlafmatte(Sleep). Alle gesammelten Daten werden in der kostenfreien HealthMate App übersichtlich dargestellt. Nutzer erhalten Coachings,motivierende Empfehlungen und Einblicke, um wichtige Aspekte ihrerGesundheit zu verstehen und ändern zu können.*Beispielhaft für Berlin in KW 30 2017 (17,8 Grad) und 2018 (24,9Grad):https://www.meteostat.net/de/history/10382#2017-07-24/2017-07-28(2017) undhttps://www.meteostat.net/de/history/10382#2018-07-23/2018-07-27(2018)Pressekontakt:Nadine Kupferwithings@piabo.net+49 (0)30 25 76 205 278Original-Content von: Withings, übermittelt durch news aktuell