Within3 revolutioniert die Kommunikation in der Biowissenschaft, um mit einer branchenweit einzigartigen, ganzheitlichen Plattform Wissenslücken zu schließen

Within3 Select, Connect und Discover folgen dem strategischen Weg zur Schaffung der Insights Management PlattformDie hybride Engagement-Plattform von Within3 steigert nachweislich den Umfang, die Qualität und den Wert der Erkenntnisse, die von innovativen Unternehmen der Biowissenschaften, ihren wichtigsten Meinungsführern, Patienten und anderen Interessengruppen gewonnen werden. Aus diesem Grund nutzen multidisziplinäre Teams in den größten Pharma- und Medizinproduktunternehmen Within3, um Engagement-Programme wie Beiräte, Kongresssitzungen und Publikationsplanung durchzuführen.Tausende von Einsätzen haben gezeigt, dass es in allen Biowissenschaftsteams Probleme gibt - Daten, die an verschiedenen Orten oder in Silos verteilt sind und nicht von den am besten geeigneten Interessenvertretern stammen - so dass der Bedarf an gut informierten, schnellen Antworten zur Steuerung von Strategien unerfüllt bleibt.Das Ergebnis ist die Erkenntnislücke: ein Problem, das dazu führt, dass Unternehmen Entscheidungen auf der Grundlage veralteter oder unvollständiger Daten treffen und dabei Milliarden von Dollar und Jahre an Arbeit verschwenden.Die Lösung der Wissenslücke in jeder Phase des ProduktentwicklungslebenszyklusWithin3 Select, Connect und Discover kombinieren die Erkenntnisse aus jeder Phase des Produktlebenszyklus auf der Plattform, um die richtigen Personen zu identifizieren, sie anzusprechen und Antworten zu liefern. Es schließt die Wissenslücke in jeder Phase des Lebenszyklus der Produktentwicklung, von der Planung, Rekrutierung und Einstellung bis hin zur Analyse, Produkteinführung und darüber hinaus.Within3 Select identifiziert die richtigen Ärzte, Patienten, Interessengruppen, wichtigen Branchenführer und zugehörigen Experten für das richtige Problem zur richtigen Zeit.Within3 Connect ist ein besserer Ansatz für Pharma-, Medizintechnik- und Biowissenschaftsunternehmen, um mit den Menschen zu kommunizieren, die am wichtigsten sind. Es handelt sich um eine hybride Kommunikationsplattform, die den Beteiligten die Freiheit gibt, sich jederzeit, überall und auf jedem angeschlossenen Gerät zu engagieren. Es bietet eine Umgebung, in der die Zeitpläne der Teilnehmer Priorität haben.Innovative Unternehmen der Biowissenschaften, die Connect nutzen, berichten regelmäßig von erheblichen Zuwächsen bei der Beteiligung von KOLs, von verwertbaren Erkenntnissen und von einer Beschleunigung der Einreichung von Zulassungsanträgen, Antworten oder der Veröffentlichung von Richtlinien.Within3 Discover konsolidiert die im gesamten Unternehmen und im Außendienst gewonnenen Erkenntnisse an einem Ort. Die firmeneigene KI-gestützte Verarbeitung natürlicher Sprache ermöglicht es Life-Science-Unternehmen, Schlüsselkonzepte, wissenschaftliche Trends und Stimmungen zu verstehen und Antworten zu finden, die zu positiven Geschäftsergebnissen führen."So wie es heute aussieht, kann die Gewinnung von Erkenntnissen, geschweige denn von richtigen Erkenntnissen, Monate dauern. In dieser Zeit kann viel passieren, um die gewonnenen Informationen zu gefährden, so dass sie veraltet oder überholt sind und die Kosten mit jeder Iteration steigen", sagt Lance Hill, CEO von Within3. "Mit mehreren Systemen von verschiedenen Anbietern in jeder Phase des Prozesses sehen sich die Teams mit uneinheitlichen Ergebnissen und letztlich mit sehr isolierten Ausführungstaktiken im Gegensatz zu einer kohärenten Strategie konfrontiert."Globale Unternehmen, insbesondere im Bereich der Biowissenschaften, sind mehr denn je auf das Wissen der richtigen Experten angewiesen, um in einem dynamischen Markt effektiv und effizient arbeiten zu können, in dem der persönliche Zugang nicht gewährleistet ist und eine schnelle Markteinführung für den Erfolg entscheidend ist.Die Within3 Insights-Verwaltungsplattform bietet genau das.