With Love by Dana Schweiger: Trendige Kinder-Kollektion bei ALDI (FOTO)

Essen / Mülheim a.d.R. (ots) -Dana Schweiger hat für ALDI Nord und ALDI SÜD eine exklusiveKindermoden-Kollektion entworfen. Die sommerliche Baby- undKinderkleidung für Jungs und Mädchen ist bundesweit ab dem 18. Juni2018 in allen Filialen erhältlich.Kindermode zum kleinen Preis: Die exklusive ALDI Kids-Linie vonDana Schweiger ist perfekt für heiße Sommertage. Ob Jumpsuits,Shorts, Röcke, Tuniken oder Baby-Bodys: Mit den coolen Stücken derModedesignerin steht einem lässigen Tag am Strand für die Kleinennichts mehr im Weg. Dabei zaubert die Organic-Cotton-Kollektion imknallig-bunten Malibu-Look nicht nur Müttern sondern auch der Umweltein Lächeln aufs Gesicht. Die Textilien sind nach dem Organic ContentStandard (OCS) zertifiziert und bestehen größtenteils ausBio-Baumwolle."Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden mit derDana-Schweiger-Kollektion top-moderne Sommer-Outfits anbieten können,die sie mit gutem Gewissen kaufen können", sagt Martina Bauer,Einkäuferin bei ALDI Nord. "Denn unsere Kunden, ob groß oder klein,sollen sich auf die Qualität unserer Textilien einfach verlassenkönnen.""Als einer der größten Textilhändler Deutschlands ist es toll,unseren Kunden nun auch im Bereich Kindermode eine prominentunterstützte Kollektion anzubieten. Mit Dana Schweiger haben wireinen absoluten Profi an unserer Seite, die als Vierfach-Mama undDesignerin die Ansprüche an gute Kinderkleidung genauestens kennt",so Natasa Kavar, Einkäuferin bei ALDI SÜD.Zum ersten Mal geht Dana Schweiger, Mitbegründerin des bekanntenModelabels Bellybutton, eine Kooperation mit einemLebensmittelhändler ein. Mit ALDI Nord und ALDI SÜD hat dieDesignerin dafür die passenden Partner gefunden: "ALDI passt perfektzu dem, wofür ich mit meiner Mode stehe - tolle Qualität zu einemsuper Preis", sagt Dana Schweiger. "Die Kleinen sollen sich in denSachen einfach wohlfühlen. Und die Eltern können sich daraufverlassen, dass hochwertige, moderne Kindermode nicht teuer seinmuss."