Wissing verweist bei Kritik der Wirtschaft an seiner Amtsführung auf Bundesregierung / SWR Aktuell-Sommerinterview mit Volker Wissing (FDP) / 27.7.2018, 19:30 Uhr im SWR Fernsehen für Rheinland-Pfalz

Mainz (ots) - Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister undFDP-Landesvorsitzende, Volker Wissing, hat sich im "SWRAktuell"-Sommerinterview zu aktuellen Fragen geäußert. Unter anderemreagierte er auf die mehrfach geäußerte Kritik aus der Wirtschaft anseiner Politik. Von Moderator Sascha Becker darauf angesprochen,insbesondere den Vorwurf der IHK Rheinland-Pfalz, er müsse "liefern"und er "zünde nicht", entgegnete Wissing: "Zunächst einmal bin ichkein Sprengkörper, der zünden müsste [...]. Wenn man sich die Kritikmal im Detail anschaut, die richtet sich nicht gegen das Handeln derLandesregierung, sondern da wird beispielsweise vorgetragen, dass wirim Bereich der Steuerbelastung zu hoch sind. [...] Um uns herumwerden Steuerentlastungen verabschiedet, in Frankreich, in Amerika.[...] Ich trage die Dinge in Berlin vor, nur habe ich da keineoffenen Ohren, weder beim Bundesfinanzminister noch bei derBundeskanzlerin."Wissing warnt vor instabilen Verhältnissen nach Wahl in BayernAngesprochen auf den Streit der Union in den vergangen Wochen,sieht Wissing Nachteile für die Wirtschaft: "Es ist eine ernsteSituation auf Bundesebene. Eine Regierung, die ganz schwerzusammengekommen ist, bei der eine Fraktion, nämlich CDU und CSU,miteinander streitet und die Regierung in Frage stellt, das istschlecht für Deutschland und auch für die Wirtschaft, weil wir damitkeine Stabilität ausstrahlen." Mit Blick auf die Situation nach derLandtagswahl in Bayern erklärte Wissing: "Ich bin in Sorge, dass nachder Bayernwahl, die ja für die Union nicht gut aussieht, weil nachwie vor die Flüchtlingsfrage von der Kanzlerin nicht geklärt wird,bin ich skeptisch, dass es am Ende Ruhe bringen wird."Kritik an grüner Amtsvorgängerin beim Ausbau der SchiersteinerBrückeDer rheinland-pfälzische Verkehrsminister äußerte im Zusammenhangmit dem Ausbau der A643 Kritik an seiner Amtsvorgängerin von denGrünen, Eveline Lemke. Auf die Frage, ob er sich stark genug füreinen schnelleren sechsspurigen Ausbau der Schiersteiner Brückeeinsetze, verwies Wissing auf seine Vorgängerin: "Ich glaube, dass dazu viel diskutiert und zu wenig gehandelt wurde und seitdem ich dasVerkehrsministerium übernommen habe, wird mit Hochdruck am Ausbau derA643 gearbeitet. Es gibt keinerlei Verzögerungen, die von meinenMitarbeitern zu verschulden wären. Es gibt natürlich einen höherenAufwand auf rheinland-pfälzischer Seite [...] wir haben den MainzerSand, das ist naturschutzrechtlich schwieriger."Großes Interesse, "dass Opel in Zukunft weiter erfolgreich ist"In der Frage nach der Zukunft des Autobauers Opel und desStandortes Kaiserslautern, unterstrich Wissing das Engagement derrheinland-pfälzischen Landesregierung und lobte die Zugeständnisseder Belegschaft. Wissing sagte wörtlich: "Zunächst einmal zeigt dieEntwicklung bei Opel und auch der enorme Beitrag, den dieBeschäftigten leisten, dass das Unternehmen jetzt ein viel größeresPotential hat als unter General Motors. Wir haben großes Interessedaran, dass Opel in Zukunft weiter erfolgreich ist und der StandortKaiserslautern gesichert wird, und dazu gehört für uns auch, dass inDeutschland Forschung und Entwicklung stattfindet. [...] Wir sindauch in einem guten Kontakt mit den Verantwortlichen."Das ausführliche Interview mit Volker Wissing sendet "SWR AktuellRheinland-Pfalz" heute (27.7.) ab 19:30 Uhr im SWR Fernsehen. DasGespräch führte Sascha Becker.Die Reihe der Sommerinterviews in der 19:30-Uhr-Ausgabe von "SWRAktuell Rheinland-Pfalz" endet am 3. August mit Julia Klöckner (CDU).