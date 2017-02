Wissing macht sich für Opel-Standort Kaiserslautern stark

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

MAINZ (dpa-AFX) - Angesichts der möglichen Übernahme von Opel durch den französischen Autokonzern PSA macht sich die rheinland-pfälzische Landesregierung für den Standort Kaiserslautern stark.



Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) sagte im Deutschlandfunk, die Landespolitik sei bereit, alles zu tun, um das Werk in Kaiserslautern dauerhaft zu sichern. Er sprach unter anderem von einer Stärkung der Verkehrsinfrastruktur, um die Standortattraktivität zu erhalten. In Kaiserslautern stellen gut 2100 Beschäftigte Motoren und Fahrwerkskomponenten für Opel her.

Eine Allianz zwischen dem französischen und dem deutschen Autohersteller könne für alle Seiten etwas bringen, fügte Wissing hinzu. Er sieht auch einen Zusammenhang zwischen den Übernahmegesprächen für Opel und dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU. Das mache die Lage für die Amerikaner unübersichtlich./mba/DP/stb