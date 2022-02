BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing dringt auf mehr Pünktlichkeit bei der Bahn. Dies sei "das zentrale Thema", über das er mit dem Konzern spreche, sagte der FDP-Politiker am Montag bei einer Veranstaltung von "Tagesspiegel", "Die Zeit", "Handelsblatt" und "Wirtschaftswoche". Dafür brauche es Investitionen in das stark belastete Gleisnetz, in digitale Zugsicherungstechnik und moderne Züge. Das Baustellen-Management sei so zu verändern, dass es nicht zu weiteren Verzögerungen führe. Dabei könne auf der Schiene nicht jede Verspätung vermieden werden - wie beim Pkw-Verkehr mit Staus und Unfällen auch. Wissing betonte zugleich: "Es muss besser werden."

Die Bahn habe sehr viel Tradition und in den vergangenen Jahren auch sehr viel erreicht. "Was sie braucht, ist sehr viel Innovation", sagte der Minister. Er wandte sich dagegen, beim bundeseigenen Konzern Personaldebatten zu führen. Gebraucht werde auch mehr Wettbewerb nicht nur im Güterverkehr. Im Fernverkehr seien Anfangsinvestitionen für den Marktzugang "eine enorme Hürde".

SPD, FDP und Grüne haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass die Infrastruktureinheiten mit dem Netz und den Bahnhöfen innerhalb des Konzerns zu einer neuen, gemeinwohlorientierten Sparte zusammengelegt werden sollen./sam/DP/eas