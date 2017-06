Wissenswertes zum Internationalen Führerschein / Wo er benötigt wird, erklärt der ADAC

München (ots) - Der Internationale Führerschein ist einZusatzdokument zum nationalen Führerschein. Er macht es Polizisten imAusland einfacher, die Fahrerlaubnis zu kontrollieren. UmDiskussionen mit Behörden und Bürokratie-Schleifen zu vermeiden, wirder in einigen Ländern dringend empfohlen.Der Internationale Führerschein kann bei der Fahrerlaubnisbehördedes Wohnorts für etwa 16 Euro beantragt werden und gilt meist fürdrei Jahre. Den alten grauen oder rosafarbenen neuen Führerscheinkann man bis zur Ausstellung des neuen Scheckkartenführerscheinsbehalten. Den Internationalen Führerschein gibt es nur, wenn der altein einen neuen EU-Scheckkarten-Führerschein umgetauscht wurde.Wer einen deutschen Führerschein hat, benötigt keinenInternationalen Führerschein in den EU-Staaten sowie in Norwegen,Liechtenstein, Island und der Schweiz. Auch für die Türkei ist keinInternationaler Führerschein erforderlich. Für Reisen in Albanien,Moldawien, Russland und der Ukraine, die in Teilen Kriegs- undKrisengebiet ist, wird die Mitnahme unbedingt empfohlen.Bei Reisen außerhalb Europas sollte der InternationalenFührerscheins grundsätzlich dabei sein, um eventuelleVerständigungsprobleme mit dem Autovermieter und der Polizei zuvermeiden. In Argentinien, Brasilien, Chile, Namibia, Südafrika oderSingapur ist seine Mitnahme sogar erforderlich.Bei Reisen in die USA wird die Mitnahme dringend empfohlen, auchwenn etwa bei Autovermietern in der Praxis oft auf dessen Vorlageverzichten. Weil es keine internationalen und bilateralen Abkommenzur Anerkennung deutscher Führerscheine in den USA gibt und in vielenUS-Bundesstaaten die Rechtslage nicht eindeutig ist, mussten Urlauberin Einzelfällen schon hohe Bußgelder wegen des Nichtmitführenszahlen.Für die Dauer eines Fahrverbots in Deutschland müssen übrigensalle Führerscheine, die von einer deutschen Behörde ausgestelltwurden, in amtliche Verwahrung gegeben werden - auch derinternationale. Wer trotz eines Fahrverbots in Deutschland im Auslandein Fahrzeug fährt, muss mit teils empfindlichen Geldbußen oder-strafen rechnen.Diese Presseinformation finden Sie online unterwww.presse.adac.de. Folgen Sie uns auch unterwww.twitter.com/adacpresse.Pressekontakt:ADAC-ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationKatrin Müllenbach-SchlimmeTel.: (089) 7676-2956katrin.muellenbach-schlimme@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell