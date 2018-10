Wissenslücken bei Gürtelrose erhöhen das Erkrankungsrisiko / Risikofaktoren und Schutzmöglichkeit sind kaum bekannt (FOTO)

München (ots) -- Risikofaktor Alter ab 50 Jahre - kaum jemand weiß Bescheid- Gürtelrose kann in seltenen Fällen ansteckend sein- Schmerzen durch Gürtelrose und andere Folgen- Vorbeugung - Möglichkeit der Impfung kaum bekanntGürtelrose ist eine Erkrankung, die mit zunehmenden Alter auftrittund mit Schmerzen oder auch mit Komplikationen verbunden sein kann.Eine Impfung kann vor dieser Erkrankung und deren Konsequenzenschützen. Zugelassen ist die Impfung für Erwachsene ab 50 Jahren, unddamit für die Personengruppe, die von einer Gürtelrose am häufigstenbetroffen ist. In der Bevölkerung ist die Schutzmöglichkeit derzeitebenso wenig bekannt, wie viele Grundlagen der Erkrankung. Aufklärungist notwendig, um die Risikogruppe mit den Möglichkeiten derPrävention vertraut zu machen und damit zum Teil schwerwiegendeKrankheitsverläufe zu vermeiden.Von Gürtelrose hat zwar fast jeder (97 Prozent) schon mal gehört,aber kaum jemand kennt die wichtigen Fakten zur Erkrankung oderVorbeugung: Wer hat ein erhöhtes Krankheitsrisiko? Wodurch wirdGürtelrose ausgelöst? Ist ein Patient mit Gürtelrose ansteckend?Welche Folgen sind für die Gürtelrose typisch? Wie kann man sich voreiner Gürtelrose schützen? Hier gibt es viele Vermutungen und Mythen.Das hat eine Umfrage der INTERROGARE Healthcare Research im Auftragvon GSK ergeben. 800 Personen über 50 Jahren wurden alsrepräsentative Stichprobe befragt.Risikofaktor Alter ab 50 Jahre - kaum jemand weiß BescheidIn Europa erkrankt etwa jeder Dritte im Laufe seines Lebens anGürtelrose. In Deutschland sind es 400.000 pro Jahr, zwei Drittel derBetroffenen sind über 50 Jahre. Ab 85 Jahren steigt das Risikobesonders; in dieser Altersgruppe kann jeder Zweite an einerGürtelrose erkranken. Ab etwa 50 Jahren wird die Abwehrkraft desImmunsystems merklich geringer. Häufigere Infektionen und schwerereKrankheitsverläufe sind daher mit steigendem Alter typisch.Alle Personen ab 50 gehören damit zur Risikogruppe für Gürtelrose- die Umfrage zeigt, dass das allerdings nur 13 Prozent derBetroffenen wissen. Neben der Grundvoraussetzung, in derVergangenheit irgendwann einmal Windpocken gehabt zu haben, ist einAlter ab 50 Jahren damit der wichtigste Risikofaktor. 40 Prozent derBefragten sind jedoch der Meinung, dass es keine Personengruppe gibt,die häufiger als andere an Gürtelrose erkrankt.Die Auslöser für den Ausbruch einer Gürtelrose kann neben dem(fortgeschrittenen) Alter auch eine Immunschwäche sein. Ob Stresstatsächlich eine Gürtelrose auslösen kann, ist wissenschaftlich sehrumstritten. Immunschwäche und Stress vermuteten mehr als die Hälfteder Befragten (58 und 53 Prozent), das Alter sehen aber nur 15Prozent der Befragten als möglichen Auslöser.Gürtelrose kann in selten Fällen ansteckend seinObwohl für die Erstinfektion (Windpocken) und die Reaktivierung(Gürtelrose) dasselbe Virus verantwortlich ist(Varizella-Zoster-Virus), werden zwei unterschiedliche Erkrankungenhervorgerufen, die sich in vielen zentralen Aspekten unterscheiden.Dass die Windpocken hochansteckend sind, ist weithin bekannt. Über 99Prozent der über 50-Jährigen haben die Windpocken in Kindheit undJugend durchgemacht. Unklarheit besteht bei den meisten Befragtendarüber, wie groß die Ansteckungsgefahr bei der Gürtelrose ist. 58Prozent glaubten, dass Gürtelrose nicht ansteckend sei oder konntenkeine Angabe dazu machen. Nur 16 Prozent der Befragten wussten, dassGürtelrose nur für Personen ansteckend ist, die noch keine Windpockenund/oder eine Windpockenimpfung hatten. Da die Windpocken einerGürtelrose zwangsläufig vorausgehen, erkrankt eine Person nach einerAnsteckung bei einem Gürtelrosepatienten an Windpocken und nicht anGürtelrose. Ein weiterer Unterschied zwischen den Windpocken und derGürtelrose besteht darin, dass man an Windpocken nur einmal, anGürtelrose aber mehrmals erkranken kann. Immerhin 60 Prozent derBefragten wussten hier Bescheid.Schmerzen durch Gürtelrose und andere FolgenEine Gürtelrose kann mit unangenehmen, schmerzhaften oderlangwierigen Folgen behaftet sein. Die häufigste Folge, chronischeSchmerzen, kennt fast jede/r zweite Befragte (48 Prozent). Nochjede/r Dritte weiß von bleibenden Narben (32 Prozent). Weniger bisnicht bekannt sind eine mögliche Gesichtslähmung (13 Prozent), dieGefahr des Erblindens (7 Prozent) und das erhöhte Risiko für einenSchlaganfall (3 Prozent).Vorbeugung - Möglichkeit der Impfung kaum bekanntStress wurde von mehr als jeder/m zweiten Befragten als Auslöservermutet. So ist es naheliegend, dass 43 Prozent die Stressvermeidungals Möglichkeit der Prävention einschätzten. Das ist jedochkeineswegs gesichert. Die Möglichkeit einer Schutzimpfung warallerdings den wenigsten Personen der Zielgruppe bekannt. Nur 12Prozent nannten diese Möglichkeit der Vorbeugung, wohingegen sogar 15Prozent der Meinung waren, dass es keine Maßnahmen gäbe, um sich vorGürtelrose zu schützen. Andererseits überschätzten viele Befragtefälschlicherweise den schützenden Effekt allgemeiner gesunderVerhaltensweisen wie vitaminreiche Ernährung, Bewegung an derfrischen Luft oder das Vermeiden von starker Sonne. Auch dieseAntworten deuten auf eine häufige Verwechslung der Gürtelrose (Herpeszoster) mit dem Lippenherpes (Herpes simplex) hin. Eine Impfung gegenGürtelrose kann sowohl vor der Erkrankung selbst als auch vor denKomplikationen schützen.Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für eine Impfung nichtstandardmäßig bis eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission STIKOvorliegt. 