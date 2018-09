Wissensfabrik und Microsoft kooperieren bei Digitaler Bildung (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Ludwigshafen/München (ots) -Die Wirtschaftsinitiative Wissensfabrik - Unternehmen fürDeutschland e.V. und die Microsoft Deutschland GmbH engagieren sichgemeinsam für Digitale Bildung in Grund- und weiterführenden Schulen.Die Kooperation beider Partner hat zum Ziel, Kinder und Jugendlichedigital souverän zu machen. Die Nutzung von Informations- undKommunikationstechnologien wird im Berufsleben wie im Alltag immerwichtiger. Mädchen und Jungen sollten daher bereits in der Schulelernen, digitale Medien nicht nur zu verstehen, sondern auchselbstbestimmt zu gestalten.Das von der Wissensfabrik 2016 gestartete BildungsprojektIT2School wird künftig um drei Unterrichtsmodule derMicrosoft-Bildungsinitiative Code your Life ergänzt. Dieseermöglichen es Lehrern, digitale Bildung flexibel undfächerübergreifend in den Unterricht zu integrieren. So können 8- bis14-Jährige eine Wetterstation mit dem Mikrocontroller Calliope miniprogrammieren. In dem Modul Programmieren mit Logo und demTurtleCoder lernen Kinder und Jugendliche intuitiv die wichtigstenProgrammierprinzipien und verbinden dabei Kunst und Mathematik. Einweiteres Modul für den Musikunterricht bringt Komponieren undProgrammieren zusammen. Allen Modulen von IT2School und Code yourLife ist gemeinsam: IT macht Spaß, ist vielfältig und kein Hexenwerk."IT-Berufe werden in unserer digitalisierten Welt immer wichtigerund in nahezu allen Bereichen wird digitale Kompetenz einwesentlicher Faktor für Teilhabe und Erfolg", sagt Sabine Bendiek,Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland, zumEngagement in der Wissensfabrik. "Die Wissensfabrik leistet einenwichtigen Beitrag, um Kinder und Jugendliche bereits in der Schulefür Technologie zu begeistern. Diesen Ansatz unterstützen wir undengagieren uns mit unserer Initiative Code your Life deshalb gernebei IT2School."Microsoft ist seit Mitte 2018 Mitglied in dem Mitmach-Netzwerk derdeutschen Wirtschaft und fördert gemeinsam mit mehr als 130Unternehmen und Stiftungen aller Branchen und Größen MINT-Bildung inganz Deutschland."Wir freuen uns, dass Microsoft als begeisterter Mitmacher unserbundeweites Netzwerk bereichert und unser Bildungsprojekt IT2Schoolmit Code your Life sinnvoll ergänzt und fördert", sagt Lilian Knobel,Vorstandsvorsitzende der Wissensfabrik. "All unsere Mitgliederbringen ihr Wissen und ihre Begeisterung für Technik, IT,Naturwissenschaften und wirtschaftliches Denken und Handeln in unsereProjekte ein. Die Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschlands zusichern ist unser gemeinsames Ziel."Pressekontakt:Wissensfabrik:Julia BuchnerLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0621/60-45616Mobil: 0173/3796684julia.buchner@wissensfabrik.dewww.wissensfabrik.deMicrosoft:Isabel RichterCorporate CommunicationsTel.: +49 30 39097-281Isabel.richter@microsoft.comwww.microsoft.comOriginal-Content von: Wissensfabrik - Unternehmen für Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell