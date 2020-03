Köln (ots) - Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar kritisiert dieSelbstverstärkung durch Medien und soziale Netzwerke in der Coronakrise. ImRTL-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" sagt Yogeshwar: "Wir erleben derzeit einirrationales Mosaik, bei dem wir auch über die Rolle der Medien sprechenmüssen." Yogeshwar: "Dort fehlt es an Besonnenheit, denn es erfolgt inzwischenmehr eine Berichterstattung über die Reaktion der Leute als über dieErkenntnisse und den Stand."Yogeshwar war mehr als 25 Jahre Moderator des WDR-Wissensmagazins "Quarks" undhat für die ARD u.a. Features über KI und Fukushima sowie Sendungen wie "Wissenvor 8" oder "Die große Show der Naturwunder" präsentiert.In der Corona-Berichterstattung beobachtet er: "Die Behandlung solcher Themenwird immer hysterischer. Da gibt es Trittbrettfahrer, die sagen, so kochst Dumit Corona-Vorräten oder so bunkerst Du Dein Klopapier. Und wenn alle das tun,traut man sich nicht, es anders zu machen."Yogeshwar mahnt zur Verantwortung: "In einem Leben, das mit Risiken behaftetist, sollte man einordnen und nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen."Ranga Yogeshwar in "FRAGEN WIR DOCH!": "Ich glaube, dass bei dem Virus auch eineSkepsis oder Angst vor China eine Rolle spielt. Durch diese negative Sichtentsteht ein Mechanismus und Kommunikationsnährboden, der nicht gut ist: Medienwollen Aufmerksamkeit erzeugen und werden verstärkt durch soziale Netzwerke undPolitiker, die zeigen wollen, dass ihre Stunde schlägt. Auch Wissenschaftlermachen da mit."Yogeshwar: "Ich fand bei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gut, dass eranfangs gesagt hat, er wolle besonnen vorgehen. Doch prompt kam der ersteCorona-Fall nach Deutschland, hetzen und steinigen Journalisten ihn und sagen'Hätten Sie nicht früher...'".Der Wissenschaftsjournalist und Diplom-Physiker stellt klar: "Das Coronavirusist nicht so gefährlich wie man denkt. Doch die Grippe wird bagatellisiert,obwohl sie Tausende allein in Deutschland tötet." Yogeshwar: "Es ist schwer, ineiner hysterischen Atmosphäre dagegen anzukommen. Denn es wird immer jemandengeben, der diese Aussage für völlig unverantwortlich hält."Yogeshwar vermutet: "In einer Gesellschaft, der es objektiv unglaublich gutgeht, gibt es offenbar die Sehnsucht nach apokalyptischen Szenarien."Ranga Yogeshwar in "FRAGEN WIR DOCH!": "Ich habe immer noch die Hoffnung, dassdie Aufklärung vielleicht Spuren hinterlässt, doch manchmal erleben wir heuteeine Panik fast so wie im Mittelalter."Sein Rat: "Wir sollten nicht naiv sein, aber: Dass wir die Klorolle imSupermarkt stehen lassen, wäre ein erster Ausdruck von Vernunft."Das vollständige Gespräch mit Ranga Yogeshwar hören Sie ab Freitag inDeutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" für RTL Radio Deutschland und105'5 Spreeradio auf www.spreeradio.de, www.rtlradio.de, www.fragenwirdoch.desowie über Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud und AUDIO NOW.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass. Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122267/4538548OTS: MAASS-GENAU - Das MedienbüroOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuell