Wissenschaftliches Gutachten gewährt Spielräume

Berlin (ots) - Das Gutachten zur Ermittlung der Erforderlichkeitund des Ausmaßes von Änderungen in der Arzneimittelpreisverordnungeröffnet der Politik einen dritten Weg: Spanne zwischen empfohlenemHonorar und aktuellem Fixhonorar könnte wettbewerblicher Spielraumwerden.Das Bundeswirtschaftsministerium hat im Dezember 2017 erstmals einwissenschaftliches Gutachten zur Apothekenhonorar vorgelegt. DerBVDVA fordert die Bundesregierung auf, sich dieser umfassenden undkostspieligen Analyse anzunehmen und die enthaltenen Empfehlungen zuanalysieren."Wir schlagen vor, das Kernergebnis des Gutachtens, also ein Fixumvon 5,84 EUR mit unserem bisherigen Vorschlag, den Nacht- undNotdienstfonds zu einem Strukturfonds auszubauen, zu kombinieren",sagt Christian Buse, BVDVA-Vorsitzender.Spanne von 5,84 EUR (empfohlen) bis 8,35 EUR (aktuell) kann fürwettbewerbliche Elemente genutzt werdenDie vom BVDVA vorgeschlagene Aufstockung des Nacht- undNotdienstfonds um 16 Cent aus der Apotheken-Marge könnte aus demgenannten Delta von 2,51 EUR generiert werden. Dann blieben insgesamt2,35 EUR Spielraum für die Gewährung von Nachlässen - für alleApotheken."Es ist für den Steuer- und Beitragszahler nur schwernachvollziehbar, dass man die Erkenntnisse des wissenschaftlicherarbeiteten Gutachtens nicht für die Weiterentwicklung derApothekenhonorare nutzt und den seit dem EuGH Urteil aus 2016schwelenden Konflikt damit löst. Mit einer Kombination aus dem vonuns unterbreiteten Vorschlag zur Ausweitung des Nacht- undNotdienstfonds kämen drei Dinge optimal zusammen: Erstens kann dievorhandene Struktur des Fonds genutzt werden. Zweitens wäre dieGenerierung der zusätzlichen 16 Cent noch einfacher und drittenswürde es die Einführung einer Höchstpreisverordnung erlauben - mitklaren Leitplanken", gibt sich Buse überzeugt.Wettbewerb wird so oder so kommen, ist man beim BVDVA überzeugt.Besser man gestaltet ihn selbst als dass er gerichtlich und dann einfür alle Mal für alle Marktteilnehmer verordnet wird.