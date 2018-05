Wissenschaftliche Studie über Fußballfans und Torjubel zeigt, warum der 12. Mann auf dem Platz so wichtig für den Sieg ist (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -- Eine von Sportpsychologen im Auftrag des UEFA Champions LeagueSponsors Mastercard durchgeführte Studie zeigt, dass Fans dieLeistung ihrer Mannschaft steigern können und wie ein 12. Mannauf dem Platz wirken- Deutsche Fans gehören mit durchschnittlich 90 Dezibel zu denlautesten in Europa- Fans sind aufgefordert, ihre Torjubel-Szenen mit#StartSomethingPriceless in den sozialen Medien zu teilen, um zuzeigen, wie ein Ball unbezahlbare Erlebnisse hervorrufen kannDie Vereine FC Liverpool und Real Madrid haben möglicherweise eineGeheimwaffe für das Endspiel der UEFA Champions League, das an diesemWochenende stattfindet: ihre Fans.Als offizieller Sponsor der UEFA Champions League hat Mastercardeine Studie über die Wirkung des Torjubels in Auftrag gegeben. Dabeikam heraus, dass der Jubel der Fußballfans die Leistung einerMannschaft so steigern kann, als stünde ein zusätzlicher Spieler aufdem Feld. Und auch die Haltung der Spieler selbst auf dem Rasen kannsich positiv auf das Endergebnis auswirken.Der 12. Mann spielt eine wichtige Rolle. Das Sehen und das Hörender Unterstützung durch die Fans in Form von Anfeuern, Fahnen,Bannern und Schals kann sich positiv auf die Psyche der Spielerauswirken und ihre Einsatzbereitschaft um bis zu acht Prozentsteigern. Zählt man diese Wirkung bei allen elf Teammitgliedernzusammen, wirkt das wie ein 12. Spieler auf dem Feld.Dabei gehören die deutschen Fans mit durchschnittlich 90 Dezibelzu den lautesten in ganz Europa. Mit beeindruckenden 99 Dezibelführen die französischen Fußballfans die Liste der europäischenNationen an, gefolgt von holländischen (95 Dezibel) und belgischenFans (91 Dezibel). Zum Vergleich: Diese Lautstärken sind nur wenigleiser als eine Polizeisirene.Was die erste europaweite Studie dieser Form ebenfalls zutagebrachte: Die Art und Weise, wie ein Spieler einen Torerfolg feiert,kann ein Erfolgsgeheimnis sein. Das Forscherteam fand heraus, dassdie verschiedenen Formen des Torjubels mit Gewinn oder Niederlageeiner Mannschaft zusammenhängen. Insbesondere wurde Folgendesfestgestellt:- 82 Prozent der Spieler, die beim Torjubel die Arme hochrissen,waren letztendlich in der Siegermannschaft- 79 Prozent der Spieler, die beim Torjubel beide Hände zu Fäustenballten, gehörten beim Schlusspfiff zur Siegermannschaft- 77 Prozent der Spieler, die nach einem Torerfolg die Brustherausstreckten, landeten am Ende des Spiels in derSiegermannschaftDie gesammelten Daten zeigen außerdem, dass Mannschaften, dieTorerfolge durch Umarmen, High-Five oder körperliche Interaktionfeierten, eine 50 Prozent höhere Gewinnchance haben. Den Torerfolggar nicht zu feiern erwies sich hingegen als die schlechteste Lösung:49 Prozent dieser Spieler waren beim Schlusspfiff im Verliererteam.Die Studie zeigt zudem, dass das "Power-Posen" von CristianoRonaldo, Top-Torjäger der UEFA Champions League, die Form desTorjubels ist, die mit größter Wahrscheinlichkeit zumMannschaftserfolg führt. Den Forschungsergebnissen zufolge lautet dieErfolgsformel der Spieler: zur Feier des Torerfolgs am besten dieBrust herausstrecken, sich so breit wie möglich machen, den Kopfheben und die Füße mindestens schulterbreit aufstellen.Wenn die Fans die Spieler anlächeln, kann dies ebenfalls eineenorme Wirkung auf die Mannschaftsleistung haben. Die Studie zeigt,dass Sportler, die fröhliche Gesichter sehen, ihre Höchstleistung umbis zu zwölf Prozent länger erbrachten als solche, die in Gesichtermit einem negativen Ausdruck blickten.Im Vorfeld des UEFA-Cup-Endspiels sind Fans aufgefordert, ihrenTorjubel in den sozialen Medien mit #StartSomethingPriceless zuteilen. Bradley Busch, Sportpsychologe und Autor des Berichts, der zuden führenden Experten auf dem Gebiet der angewandtenSportpsychologie zählt, gibt fünf wichtige Tipps, wie man zumunbezahlbaren Fan wird:1. Lautstärke und Stolz beweisen - lautstarke Unterstützung kanndeine Mannschaft dazu anspornen, bis zu sieben Prozent höherenEinsatz zu bringen und ihr dabei helfen, ihre Müdigkeit zuunterdrücken.2. Regelmäßig singen - je mehr, desto besser - Fangesänge tragenzu einer tollen Stimmung bei und beflügeln die Spieler.3. Unterstützung zeigen - Banner, Fahnen und Plakate sind klareoptische Signale der Begeisterung und können Spieler dabeiunterstützen ihre Leistung um bis zu acht Prozent zu steigern.4. Lächeln - Hoffnung, Stolz und Glück sind großartigeMotivationsfaktoren und können durch Lächeln zum Ausdruckgebracht werden. Das kann bewirken, dass Spieler ihreHöchstleistung um bis zu zwölf Prozent länger erbringen.5. Fans beider Finalisten in der UEFA Champions League 2018sollten ihr klassisches Heimtrikot tragen. Denn Rot und Weißwerden (aus unterschiedlichen Gründen) mit Leistungssteigerungverbunden.Jeannette Liendo, SVP Marketing Europe bei Mastercard sagt: "Esist faszinierend zu sehen, dass die körperliche Interaktion mit denMannschaftskameraden beim Torjubel das Geheimnis für den Erfolg aufdem Spielfeld sein kann - obwohl wir uns größtenteils ohneKörperkontakt durchs Leben bewegen. Mastercard ist stolz auf seinePartnerschaft mit diesem wunderbaren Sport und seinen Fans. Nachdemwir schon seit mehr als 20 Jahren den Torjubel in der UEFA ChampionsLeague genießen, freuen wir uns darauf, dass die Fans beim Finale inKiew am 26. Mai mit dem Ball etwas Unbezahlbares anstoßen. Ganz nachunserem Motto: Start Something Priceless."@MastercardDE#StartSomethingPricelessÜber MastercardMastercard (NYSE: MA) ist ein internationalesTechnologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Unser globalesZahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Mastercard Kartenbesitzer,Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern undGebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten diealltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher,sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen ebensowie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. FolgenSie uns auf Twitter @MastercardDE, reden Sie mit im Beyond theTransaction Blog und abonnieren Sie die neuesten Nachrichten imEngagement Bureau.Über Bradley BuschBradley Bush ist Psychologe und Mitglied der British PsychologicalSociety. Er ist beim Health Care Professional Council eingetragen undInhaber eines European Certificate for Psychology (EuroPsy). Er zähltzu den führenden Experten auf dem Gebiet der angewandtenSportpsychologie und bekleidete verschiedene Positionen sowohl imakademischen Sportbereich als auch im Hochleistungssport. Soarbeitete er mit internationalen Fußballern aus England, Schottland,Wales und Japan sowie Akademie- und Profispielern von ManchesterUnited, Tottenham, West Ham und Watford. Aktuell schreibt er zweiBlogs für die Zeitung The Guardian unter dem Titel "The Science ofLearning" und "Lessons from Research". Darüber hinaus ist er Autordes erfolgreichen Bestsellers "Release Your Inner Drive".Über InnerDriveInnerDrive ist ein leistungsstarkesPsychologie-Beratungsunternehmen, das auf der Grundlage vonpsychologischen und neurowissenschaftlichen ForschungsergebnissenSportlern, Studierenden und Unternehmen zu Leistungssteigerungverhilft. Im vergangenen Jahr hat InnerDrive mit über 100verschiedenen Organisationen und mehr als 50.000 Teilnehmernzusammengearbeitet. Im Bereich Sport gehörten dazu Mitglieder derbritischen Fußballnationalmannschaft sowie Erstliga-Vereine.Außerhalb des Sportbereichs zählt InnerDrive neben einigen der 100größten börsennotierten Unternehmen Großbritanniens auch Microsoft,Pfizer, Mitsubishi und Rothschilds zu seinen Kunden. AktuelleProjekte sind unter anderem die Zusammenarbeit mit dem Kabinett derbritischen Regierung an der Entwicklung ihrer Geisteshaltung undBelastbarkeit sowie die Vorbereitung einzelner Mitglieder derenglischen Fußballnationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft.Die Methodik hinter der StudieInnerDrive hat eine umfangreiche Sichtung der Literatur zum ThemaPsychologie des Jubelns durchgeführt. Forschungskriterien waren unteranderem:- Was den Torjubel unter den Spielern anbelangt, stützt sich dieStudie auf Untersuchungen über die Psychologie des Jubelns,Kommunikation zwischen Teammitgliedern, non-verbales Verhaltenund Körpersprache.- In Bezug auf den Fan-Jubel stützten sich die Untersuchungen überdie Psychologie der Publikumsunterstützung auf positiveVerstärkung, evolutionäre Psychologie und Gruppenverhalten.- Die Untersuchungen wurden in international renommiertenFachzeitschriften veröffentlicht.- Die gesamte Untersuchung wurde von angesehenen Akademikerndurchgeführt, darunter Professoren, Ärzte und leitendeWissenschaftler in den Bereichen Psychologie, Sportwissenschaftund Sportpsychologie. So wurden Untersuchungen vonWissenschaftlern der führenden akademischen Institutionen wieHarvard und Yale einbezogen.- Ein besonderes Gewicht wurde auf Untersuchungen im BereichFußball und Hochleistungssport gelegt.Es wurden Untersuchungen aus ganz Europa und dem Rest der Welteinbezogen.Es wurden keine Ergebnisse aufgrund von Nationalität, Ethnie oderGeschlecht ausgeschlossen.