Wissenschaftliche Kommission lehnt Einheits-Gebührenordnung für Ärzte ab

Berlin (ots) - Zum heute vorgelegten Bericht der Wissenschaftlichen Kommissionfür ein modernes Vergütungssystem (KOMV) erklärt Florian Reuther, Direktor desVerbandes der Privaten Krankenversicherung (PKV):"Es ist eine gute Nachricht für das duale deutsche Gesundheitssystem, dass dieWissenschaftler keine gemeinsame Honorarordnung mit einheitlichen Preisenempfehlen. Denn angesichts der bestehenden Versicherungssysteme mit ihren sehrunterschiedlich gestalteten Vergütungsregeln würde sich durch eine erzwungeneZusammenlegung in der medizinischen Versorgung nichts zum Besseren, aber vieleszum Schlechteren verändern.Nun gilt es, das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel auch konkret umzusetzen,wonach sowohl die ambulante Honorarordnung in der GKV (EBM) als auch dieGebührenordnung der PKV (GOÄ) reformiert werden müssen. Zur Modernisierung derGOÄ liegt bereits ein umfassendes Konzept vor. Der gemeinsam von Ärzteschaft,PKV und Beihilfe entwickelte Vorschlag umfasst den neuesten Stand der Medizin,garantiert eine rasche Integration zukünftiger medizinischer Innovationen undstärkt die "sprechende Medizin", also die persönliche Zuwendung der Ärzte zuihren Patienten. Im Interesse der Patienten und der Ärzte sollte der Gesetzgeberauf dieser guten Basis nun schnellstmöglich die Reform der GOÄ auf den Wegbringen.Der Vorschlag der KOMV für eine 'partielle Harmonisierung' der ärztlichen'Leistungslegendierung' ist offenkundig der Versuch eines Kompromisses nachkontroversen wissenschaftlichen Debatten in der Kommission. Diesesmodelltheoretische Ergebnis eignet sich allerdings nicht für eine konkreteUmsetzung in die technische, juristische und medizinische Praxis der ärztlichenVergütung. Es würde die Versorgung in Deutschland nicht verbessern."