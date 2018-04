Wissenschaftliche Forschung belegt: Versorgungssicherheit durch Arzneirabattverträge gewährleistet / Kein Zusammenhang zwischen Lieferengpässen und Rabattverträgen

Stuttgart (ots) - Das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO)hat am Freitag (27.04.) die Effizienz der Arzneirabattverträgeeindeutig bestätigt. Für Dr. Christopher Hermann,Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg undVerhandlungsführer für die bundesweiten AOK-Arzneirabattverträge,profitiere gerade die Versorgungssicherheit von einem geregeltenArzneimittelmarkt: "Entgegen ständig wiederholter Aussagen derPharmalobby gibt es keinen Zusammenhang zwischen Lieferengpässen undexklusiven Rabattverträgen." Die von den Herstellern gemeldetenLieferengpässe betreffen fast ausschließlich den Klinikbereich, indem es keine Rabattverträge gebe. Im rabattvertragsgeregeltenambulanten Arzneimittelmarkt sei dagegen die Lieferfähigkeitausgezeichnet. Lediglich bei 0,6 Prozent der abgegebenenFertigarzneimittel dokumentierten die Apotheken ein Lieferversagendes Herstellers und geben dann ein gleichwertiges, austauschbaresArzneimittel ab.Auch jüngsten Forderungen nach einer generellen Ausschreibung vonRabattverträgen unter drei Anbietern(Mehrfachausschreibung/Mehrpartnermodell) erteilt Hermann eineAbsage. Zwei Bundesländer übernähmen damit unreflektiert dieArgumente der Pharmahersteller, die durch Mehrpartnermodelle denWirkmechanismus der Rabattverträge aushebeln wollten. DieWIdO-Forschung weise nach, dass seit Einführung der Rabattverträgedie Marktkonzentration deutlich abgenommen habe. "Mehrpartnermodellehingegen fördern genau jene Marktkonzentration, die die Politikeigentlich bekämpfen möchte. Gerade kleinere Unternehmen können ineinem Mehrpartnermodell ihren Absatz und damit ihren Angebotspreisnicht planen und werden so aus dem Markt verdrängt", erklärtChristopher Hermann.Unter marktwirtschaftlichen Aspekten - so Hermann weiter - sei dasInteresse führender Pharmahersteller an möglichst hohenArzneimittelpreisen sicher nachvollziehbar, die Politik jedoch seibesser beraten, wenn sie sich gemeinsam mit der GesetzlichenKrankenversicherung für die Interessen der Versicherten einsetze.Hermann weiter: "Die AOKs haben 2017 durch ihreArzneimittelrabattverträge über 1,6 Milliarden Euro eingespart unddiese Gelder wieder in die Versorgung ihrer Versicherten investiert.Unsere Ausgaben für Medikamente sind 2017 nur um 0,9 Prozent jeVersichertem gestiegen, der GKV-Schnitt liegt bei 2,8 Prozent. HohePreise sind also nicht in Stein gemeißelt, auch wenn viele Anbieterdas gerne so sehen würden."Pressekontakt:AOK Baden-WürttembergPressestellePresselstr. 1970191 StuttgartTelefon 0711 2593 - 229Telefax 0711 2593 - 100E-Mail presse@bw.aok.dewww.aok-bw-presse.deOriginal-Content von: AOK Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell