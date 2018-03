Wissenschaftliche Experimente des Dakila Pesquisas belegen, dass die Erde nicht sphärisch geformt ist

Sao Paulo (ots/PRNewswire) - Nach siebenjähriger Forschungsarbeitzur Form der Erde haben wissenschaftliche Experimente brasilianischerForscher am Dakila Pesquisas in Zusammenarbeit mit professionellenWissenschaftlern aus verschiedenen Teilen Brasiliens und anderenLändern wie den Vereinigten Staaten, Russland, Chile, Holland undSpanien demonstriert, dass die Erde nicht sphärisch geformt ist. DieBeweise wurden in einer abendfüllenden Dokumentation unter dem Titel"Terra Convexa: Der Dokumentarfilm" präsentiert, die seit heute (29.März) auf der Website de.terraconvexa.com.br(http://www.de.terraconvexa.com.br/) in portugiesischer, englischerund spanischer Sprache zur Verfügung steht.Insgesamt wurden sieben wissenschaftliche Experimentedurchgeführt, darunter ein geodätisches Experiment, bei dem dieAbstände zwischen Basis und Spitze von zwei Gebäuden vermessenwurden, wobei sich das eine Bauwerk in Torres (Rio Grande do Sul) unddas andere in Natal (Rio Grande do Norte) befindet. Die Entfernungzwischen diesen beiden Gebäuden beträgt 3.050 km, als Referenz dienteder Meeresspiegel. "Die Messwerte waren gleich. Wäre die Erde rund,müsste die Abstandswerte zwischen der Basis der Gebäude, derErdkrümmung entsprechend, geringer als die Messwerte zwischen denGebäudespitzen sein", erklärt Urandir de Oliveira, Gründer von DakilaPesquisas. Beteiligt an dieser Aktion waren auch Ingenieure von INCRA(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, NationalesInstitut für Kolonialisierung und Agrarreform).Mittels eines Lasers mit großer Reichweite wurde die Planität undEbenheit von Wasser an verschiedenen Standorten gemessen: am TrêsMarias-Staudamm in Minas Gerais; am Lagoa dos Patos in Rio Grande doSul; am Titicacasee in Peru; in den Gewässern rund um die InselIlhabela im Bundesstaat São Paulo, und an der Straße von Gibraltar,der Meerespassage, die Europa von Afrika trennt. Die Tests, mit einerReichweite von bis zu 35 km, ergaben keine Krümmung.Experimente mit Refraktoren und Spiegelteleskopen bewiesen, dassSchiffe nicht einfach an der Horizontlinie verschwinden, sondernaufgrund eines optischen Phänomens nicht weiter beobachtet werdenkönnen. Die Wissenschaftler haben dieses Phänomen untersucht und eineneue Theorie formuliert, die darlegt, wie dies physikalisch undmathematisch möglich ist.Experimente mit Lotlinie (für die Vertikale) und Wasserwaage (fürdie Horizontale) haben derweil bewiesen, dass die Schwerkraft nichtexistiert, da Wasser rein physikalisch stets die Planität sucht. Das,was uns fest auf der Erde hält, ist nach Angaben von Urandir, MDPL,nämlich Magnetism (Anziehungskraft), Density (Dichte), Pressure(Druck) und Light (Licht).Anhand von Bildmaterial, das von wissenschaftlichen Sonden in derAtmosphäre und von Expeditionen bis sogar in die Antarktis und unterMitwirkung von Soldaten der brasilianischen Streitkräfte stammt,sowie weiterer Analysen von in Gletschern in Sibirien und am Randedes Arktischen Ozeans gefundenen Materialien wie Pollen, Staub undBlattfragmenten wurde ein neuer Kontinent entdeckt, genannt "GrößererNorden" ("Norte Maior"), der durch eine große Eismasse abgetrenntist.Die von den Instrumenten ermittelte Bahn der Himmelskörper,einschließlich Sonne und Mond, stimmt nicht mit dem überein, was dieWissenschaft lehrt, und diese neuen Informationen haben es möglichgemacht, die korrekte Position der Kontinente zu bestimmen. DieseErkenntnisse werden in Kürze bekanntgegeben.Ansprechpartner für weitere Informationen: Camila Cortez +55 614141-7045/ camila@supremaintegrada.com.brFoto - https://mma.prnewswire.com/media/659833/terraconvexa.jpgOriginal-Content von: www.terraconvexa.com.br / www.dakila.com.br, übermittelt durch news aktuell