Wissenschaftlich anerkannte Aussagen zu Glucose erneut bestätigt: EuGH beruft sich bei der Abweisung der Klage von Dextro Energy auf Ernährungs- und Gesundheitsgrundsätze

Weitere Suchergebnisse zu "SMI":

Meerbusch (ots) - Die Produkte von Dextro Energy bestehenvorwiegend aus Glucose und gehören damit zu den schnellstenEnergiespendern in Bedarfssituationen. Dieser gesundheitliche Vorzugist Verbrauchern aus mehreren Generationen bekannt.Gleichzeitig ist das Wirkversprechen durch fundiertewissenschaftliche Untersuchungen bewiesen. Die Europäische Behördefür Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat fünf spezifische Aussagen zurenergieliefernden Wirkung von Glucose überprüft. Im Ergebnis kam dieEFSA zu einer positiven Bewertung. Aus wissenschaftlicher Perspektivesind alle fünf Aussagen wissenschaftlich fundierte Informationen.Vor diesem Hintergrund hatte das Unternehmen Nichtigkeitsklage vordem EuGH gegen die Verordnung (EU) 2015/8 der Europäischen Kommissioneingeleitet, gemäß der die oben genannten wissenschaftlich fundiertenAussagen zu Glucose verboten wurden.Der EuGH hat nun in letzter Instanz die von Dextro Energy erhobeneKlage abgewiesen. Wissenschaftlich fundierte und allgemein bekannteAussagen wie "Glucose trägt zu einem normalenEnergiegewinnungsstoffwechsel bei" würden Ernährungs- undGesundheitsgrundsätzen zuwiderlaufen. Das gelte unabhängig von einerFokussierung auf bestimmte Zielgruppen, etwa Ausdauersportler, undunabhängig von möglichen Erläuterungen oder Hinweisen.Aussagen zur schnellen Wirkweise von Glucose und den Produkten vonDextro Energy sind von dieser Entscheidung nicht betroffen.Andreas Romankiewicz, Geschäftsführer von Dextro Energy: "Wir sindder Meinung, dass mündige Verbraucher vor wissenschaftlich belegtenTatsachen nicht beschützt werden müssen. Es ist nicht unsereIntention, zu übermäßigem Verzehr von Glucose aufzurufen, sondern diebesonderen Eigenschaften eines schnellen Energiespenders inBedarfssituationen, wie zum Beispiel beim Ausdauersport, korrektdarzustellen. Darum verweisen wir - wie vorgeschrieben - auch inunserer Kommunikation darauf, dass eine abwechslungsreiche,ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise wichtig sind."Pressekontakt:Pressekontakt | 4PR Consulting GmbH | Frau Katharina Hoffmann |Telefon 02132 969000 | Telefax 02132 9681247 |Katharina.Hoffmann@4prconsulting.de | www.4prconsulting.deOriginal-Content von: Dextro Energy GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell