Wissenschaftler werben per Anzeige für 12 Euro Mindestlohn

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als 200 Wissenschaftler sprechen sich per Zeitungsanzeige nach Darstellung des DGB für eine schrittweise Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro aus.



Die Experten aus Wirtschafts-, Politik- und Sozialwissenschaft sowie anderen Disziplinen lehnen demnach Forderungen nach Aussetzung einer Erhöhung des Mindestlohns ab, wie sie zuletzt diskutiert wurden.

Eine "Corona-Nullrunde" beim Mindestlohn wäre "in sozialer als auch ökonomischer Hinsicht kontraproduktiv und würde die Schwächsten in der Gesellschaft treffen", heißt es nach Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes in der Anzeige, die an diesem Mittwoch in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erscheinen solle.

Zuletzt hatten Wirtschaftspolitiker der Union gefordert, den Mindestlohn wegen der Corona-Krise abzusenken. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte dem Vorstoß aber eine klare Absage erteilt. Auch aus der Wirtschaft hatte es Forderungen nach Aussetzung einer Erhöhung gegeben. Die Mindestlohnkommission aus Arbeitgebern, Gewerkschaftern und Wissenschaftlern wird voraussichtlich noch in diesem Monat einen Vorschlag für die Erhöhung des Mindestlohns zum 1. Januar 2021 vorlegen, der dann per Verordnung der Bundesregierung umgesetzt werden kann. Aktuell liegt der Mindestlohn bei 9,35 Euro die Stunde.

"Die Wirtschaft steckt in einer tiefen Rezession. Ein Einfrieren des Mindestlohns würde die Lage zusätzlich belasten. Damit die Wirtschaft wieder an Fahrt gewinnen kann, ist neben der Stärkung öffentlicher Investitionen eine Ausweitung der privaten Konsumnachfrage nötig", argumentieren die Wissenschaftler laut DGB. Es sei jetzt wichtig, nicht auf eine Erhöhung des Mindestlohns zu verzichten und eine klare Perspektive in Richtung 12 Euro aufzuzeigen./jr/DP/eas