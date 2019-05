Wissenschaftler identifizieren neues therapeutisches Ziel bei Fettlebererkrankung

- Präklinische Studie stellt eine neuartige Therapie zurBehandlung der Fettleber, die bis zu 25 % der weltweiten Bevölkerungbetrifft, in den Fokus- Hemmung der Signalübertragung von Interleukin 11 (IL11) zieltauf mehrere Aspekte der nichtalkoholischen Steatohepatitis (NASH) ab,darunter auch Leberentzündung und Leberfibrose- Enleofen wird die IL11 Antikörper-Therapeutika als erstenVertreter ihrer Klasse in einer klinische Studie der Phase 1voranbringenSingapur (ots/PRNewswire) - Enleofen Bio ("Enleofen") gab heutedie Veröffentlichung vielversprechender Daten aus einer präklinischenStudie bekannt, die sich mit einer neuartigen Therapie gegen eineschwere Form der Fettlebererkrankung befasst. Die Daten wurden inGastroenterology, der führenden wissenschaftlichen Fachzeitschriftfür Leber- und Darmerkrankungen, publiziert.Die Therapie unter präklinischer Untersuchung ist eine Interleukin11 (IL11) hemmende Antiköperbehandlung, die auf mehrfache Aspekte dernichtalkoholischen Steatohepatitis (NASH) abzielt, darunter auchLeberentzündung und -fibrose. Leiter der Studie waren EnleofensMitbegründer Professor Stuart Cook und Assistenzprofessor SebastianSchäfer, und sie wurde von einem internationalen Wissenschaftlerteaman der Duke-NUS Medical School ("Duke-NUS") sowie am National HeartCentre Singapore ("NHCS") durchgeführt."Die Daten aus dieser präklinischen Studie legen nahe, dassEnleofens IL11 Signalhemmungsstrategie bei der Behandlung dieserweitverbreiteten, aber derzeit unheilbaren Art der Lebererkrankungwirksam sein könnte, und zwar selbst in einem fortgeschrittenenStadium", sagte Dr. Stuart Cook.Die Wissenschaftler entdeckten, dass IL11 in den Lebern vonNASH-Patienten erhöht war. Weitere Studien zeigten eindeutig, dassLeberzellen mit der Produktion von IL11 anfangen, sobald die Lebermit Fett belastet ist. IL11 löst dann Hepatozytenschädigungen aus undfördert Entzündung und Fibrose. Antikörper, die dieIL11-Signalisierung neutralisieren, wurden in mehreren präklinischenModellen mit NASH verabreicht und haben diesen Teufelskreis derErkrankung effektiv blockiert, was zu starken therapeutischenWirkungen führte. Zu erreichen, Eine Ausschaltung der Narbenbildungin der Leber zu erreichen, ist sehr schwierig und ist deshalb einerder Glanzpunkte der neuartigen Therapie.Die Studie zeigte auch, dass sich während der Regeneration derLeber das gesamte metabolische Profil ebenfalls verbesserte, woraufniedrigere Cholesterin- und Glukosewerte im Blut während derBehandlung hinwiesen. Dies unterstreicht die zentrale Bedeutung derLeber für metabolische Erkrankungen und lässt darauf schließen, dassdie Therapien von Enleofen einen ganzheitlichen Ansatz zur Behandlungvieler Aspekte der gesundheitlichen Probleme bei diabetischen undfettleibigen Personen mit Lebererkrankung bieten könnten."IL11 ist als therapeutisches Ziel übersehen worden, aber wirhaben herausgefunden, dass es der zentrale Akteur bei dieserLebererkrankung ist", fügte Dr. Sebastian Schäfer hinzu. "Wir freuenuns darauf, diese Strategie in einer klinischen Studie der Phase 1 zuvalidieren."Die Fettleber betrifft eine von vier Personen auf der gesamtenWelt und ist bei fettleibigen und diabetischen Patienten sehr häufig.Sie kann zu NASH voranschreiten, die sich durch Leberentzündung,Leberfibrose und ein erhöhtes Risiko von Leberversagen kennzeichnet.NASH verursacht Abgeschlagenheit, Abdominalschmerzen, juckende Haut,Übelkeit und kann letztlich zu einer Leberzirrhose oder Leberkrebsführen. Derzeit gibt es keine genehmigten Behandlungen für NASH.

INFORMATIONEN ZU ENLEOFEN BIO
Enleofen Bio wurde 2017 gegründet und ging aus dem National Heart
Centre Singapore (NHCS), SingHealth und der Duke-NUS Medical School
mit einer Series-A-Finanzierung hervor. Enleofen entwickelt
Antikörper-Therapeutika als erste Vertreter neuer Therapieklassen zur
Behandlung von fibro-entzündlichen Erkrankungen des Menschen. Dieanfängliche Forschungsarbeit und Validierung des Arzneimittelzielswurde im NHCS und an der Duke-NUS durchgeführt, finanziert durch denSTAR-Award, der Professor Stuart Cook vom National Medical ResearchCouncil (NMRC) verliehen wurde.Mehrere Patentanmeldungen und eine Reihe von fortgeschrittenenAntikörper- und Inhibitor-Wirkstoffkandidaten aus derwissenschaftlichen Arbeit sind an das Unternehmen lizenziert worden,wodurch es bei der Medikamentenentwicklung einen deutlichenStartvorteil hatte. Schlüsselpatente wurden in Europa, den USA undweiteren Ländern erteilt. Enleofen hat sich zum Ziel gesetzt, seinen
führenden Antikörper bis Ende 2020 in klinischen Studien zur
Entwicklung eines Medikaments zu prüfen, das zur Behandlung mehrerer
fibro-entzündlicher Erkrankungen eingesetzt werden kann, für die es
derzeit keine Behandlungsoptionen gibt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.enleofen.com