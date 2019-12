Wissenschaftler bewerten die wichtigsten und gefährdetsten Bergwassertürme

Washington (ots/PRNewswire) - Forschung liefert neue Erkenntnisse zuBerggletscher-Wasserversorgungssystemen, was weltweit etwa 1,9 MilliardenMenschen betrifftWissenschaftler aus aller Welt haben die 78 auf Berggletschern basierendenWassersysteme des Planeten bewertet und sie erstmals nach Wichtigkeit für dieangrenzenden Tieflandgemeinschaften geordnet und dabei ihre Empfindlichkeitgegenüber zukünftigen ökologischen und sozioökonomischen Veränderungenberücksichtigt. Diese Systeme, die als Bergwassertürme bekannt sind, speichernund befördern Wasser über Gletscher, Schneedecken, Seen und Flüsse und versorgenso weltweit 1,9 Milliarden Menschen - etwa ein Viertel der Weltbevölkerung - mitwertvollen Wasservorkommen.Die Forschung, die in der renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift Natureveröffentlicht (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2663259-1&h=2529775094&u=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41586-019-1822-y%2520&a=ver%C3%B6ffentlicht) wurde, erbringt den Nachweis, dass globale Wassertürme aufgrund derwachsenden Bedrohung durch Klimaänderungen, wachsende Bevölkerungen, schlechteVerwaltung von Wasservorkommen und andere geopolitische Faktoren gefährdet sind,teilweise sogar kritisch. Darüber hinaus schlussfolgern die Autoren, dass dieEntwicklung internationaler, bergspezifischer Schutzrichtlinien undAnpassungsmaßnahmen an den Klimawandel sowie entsprechende Strategienunerlässlich seien, um sowohl die betroffenen Ökosysteme als auch Gemeinschaftenzu schützen.Ihrer Forschung zufolge ist der Indus-Wasserturm in Asien weltweit dasBergsystem, auf das die meisten Menschen angewiesen sind. Der Indus-Wasserturm,der weite Gebiete des Himalaya-Gebirges und Regionen in Afghanistan, China,Indien und Pakistan umschließt, ist jedoch auch eines der empfindlichstenSysteme. Wasserturmsysteme auf anderen Kontinenten, die weit oben auf der Listestehen, sind die südlichen Anden, die Rocky Mountains und die europäischenAlpen.Um die Wichtigkeit dieser 78 Wassertürme zu bestimmen, haben Forscherverschiedene Faktoren analysiert, die identifizieren, inwiefern die angrenzendenGemeinschaften von der Wasserversorgung durch diese Systeme abhängig sind.Ebenfalls wurden anhand von Prognosen zu zukünftigen klimatischen undsozio-ökonomischen Veränderungen die Empfindlichkeit von Wasservorkommen sowiedie Menschen und Ökosysteme, die auf diesen angewiesen sind, bewertet.Nachstehend sind jeweils die fünf Systeme pro Kontinent aufgelistet, auf die vonden weltweit 78 identifizierten Wassertürmen die meisten Menschen angewiesensind:- Asien: Indus, Tarim, Amu Darya, Syr Darya, Ganges-Brahmaputra- Europa: Rhone, Po, Rhein, Nordküste des Schwarzen Meers, Küste desKaspischen Meers- Nordamerika: Fraser, Columbia und Nordwesten der VereinigtenStaaten, Pazifik- und arktische Küste, Saskatchewan-Nelson,Nordamerika - Colorado- Südamerika: Südchile, Südargentinien, Negro, Region La Puna,NordchileDie Studie, die von 32 internationalen Wissenschaftlern verfasst wurde, wurdevon Prof. Walter Immerzeel und Dr. Arthur Lutz der Universität Utrecht geleitet,erfahrene Forscher zu Wasser und Klimawandel im asiatischen Hochgebirge."Unsere Studie ist einzigartig, da wir die Wichtigkeit der Wassertürme bewertethaben, und zwar nicht nur hinsichtlich Speicherkapazität und Versorgungsvolumen,sondern auch in Bezug darauf, wie viel Bergwasser talwärts benötigt wird bzw.wie empfindlich diese Systeme und Gemeinschaften gegenüber einigenwahrscheinlichen Änderungen in den nächsten Jahrzehnten sind", erklärteImmerzeel. Lutz fügte hinzu: "Durch die Bewertung sämtlicherGletscherwassertürme auf der Erde konnten wir die zentralen Becken bestimmen,die ganz oben auf den regionalen und globalen politischen Agenden stehensollten."Diese Forschung wurde von National Geographic und Rolex im Rahmen ihrerPerpetual Planet-Partnerschaft gefördert, durch welche die Herausforderungenbeleuchtet werden sollen, denen die entscheidenden Lebenserhaltungssysteme aufder Erde gegenüberstehen. Zusätzlich sollen Forschung und Untersuchung dieserSysteme unterstützt und Führungspersönlichkeiten aus aller Welt ermächtigtwerden, Lösungen zum Schutz des Planeten zu entwickeln."Berge sind rund um die Welt symbolträchtige und heilige Orte. Dennoch herrschtein mangelndes Verständnis der wichtigen Rolle, die sie für den Erhalt von Lebenauf der Erde spielen", so Jonathan Baillie, Executive Vice President und ChiefScientist der National Geographic Society. "Diese Forschung wirdEntscheidungsträgern auf globaler und lokaler Ebene helfen, zu priorisieren, woMaßnahmen ergriffen werden müssen, um die Bergsysteme, die Ressourcen, die sieliefern, und die Menschen, die auf diese angewiesen sind, zu schützen."Weitere Informationen finden Sie unter natgeo.com/PerpetualPlanet.