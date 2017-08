Wissenschaftler berechnen: Bayern dieses Jahr schlagbar, HSV steigt nicht ab

Münster (ots) - Pünktlich zum Start der Bundesliga haben dieWissenschaftler rund um das Startup KickForm ihre Prognosenweiterentwickelt. Das Prognosemodell wurde von Prof. Dr. AndreasHeuer bereits vor einigen Jahren entworfen und sagte unter anderemauch die Weltmeisterschaft für Deutschland richtig vorher. Schon inder Vergangenheit erwies sich das Modell als besonders stabil undzuverlässig bei der Vorhersage von Spielen, Toren und sogar demSaisonausgang. "Durch die fortschreitende Digitalisierung desFußballs liegen uns immer mehr Daten vor, die wir für unsereVorhersagen verwenden können, es ist Aufgabe unseres Statistik-Teams,diejenigen herauszufiltern, die echte Aussagekraft haben" führt JanDrücker von KickForm aus. "Für unsere Saison- und Matchprognosendurchlaufen die Daten 100.000 mal die Simulation" ergänzt Dr.Heidjann und führt weiter aus: "Jetzt haben wir endlich auch für dieBesucher unserer Website die Möglichkeit geschaffen, für sich selbstEinstellungen an der Fußballformel vorzunehmen, das werden wir baldfür alle Nutzer mit Spieltrieb kostenlos freischalten".Der FC Bayern ist in diesem Jahr schlagbar nur durch den BVBEtwas ist anders in dieser Saison: Die Wahrscheinlichkeit, dassBayern wieder Meister wird, ist unter 50% gesunken, genauer gesagtliegt sie vor Saisonbeginn bei 47,86 Prozent. Dahinter sieht dieFormel den BVB mit 21,28 Prozent. Dahinter liegen die berechnetenWahrscheinlichkeiten dicht zusammen: Leipzig, Leverkusen und Schalkekämpfen um die Champions-League Plätze und Gladbach, Hoffenheim undWolfsburg haben Chancen auf die weiteren internationalen Plätze. Dievollständige Saisonprognose findet sich hier:https://www.kickform.de/bundesliga-saisonprognosen/.Und was, wenn Dembele verkauft wird, Dortmund-Trainer Bosz nichteinschlägt? Kein Problem, sagt Dr. Jörg Heidjann: "Wir berechnen nachjedem Spieltag alles neu und können so auf aktuelle Ereignissezeitnah reagieren."Die Frage, ob der Bundesliga-Dino HSV dieses Mal absteigtbeantwortet Jan Drücker lachend so: "Das ist keine Frage für einenAlgorithmus der Wahrscheinlichkeiten berechnet. Die Hamburgerwidersetzen sich da erfolgreich jeder Berechnung". Tatsächlich siehtdie KickForm-Fussballformel den HSV sogar auf Platz 13. "Aber daunten ist es ziemlich eng, da kann im Laufe der Saison noch vielpassieren" ergänzt Jan Drücker. Im letzten Jahr prognostizierte dieFussballformel für die Kölner einen internationalen Platz, was dannauch so kam.Über KickForm.deKickForm.de ist ein Fußballstartup aus der UniversitätsstadtMünster und bietet Vorhersagen für die 1. 2. und 3. Bundesliga sowiefür die großen europäischen Ligen an. Die Wissenschaftler aus Münsterhaben sich intensiv mit dem Thema Vorhersage von Fußballspielenbeschäftig und liefern mit dem KickForm-Algorithmus die besteVorhersage von Fußballspielen. Dabei berechnet KickFormWahrscheinlichkeiten für den Ausgang von einzelnen BundesligaFußballspielen und bietet eine Simulation der gesamten BundesligaSaison. Das komplexe mathematische Modell beruht auf einem vomPhysikprofessor Heuer entwickelten statistischen Verfahren, welchessich in der Vergangenheit als besonders treffsicher herausgestellthat und von KickForm laufend weiterentwickelt wird.Pressekontakt:KickFormJan Drückerjd@kickform.detel. 0251 200 75 11Original-Content von: KickForm UG (haftungsbeschr?nkt), übermittelt durch news aktuell