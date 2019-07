Wissenschaftler: Multiresistente Keime machen Baden in der Elbe gefährlich

Leipzig (ots) -Sperrfrist: 30.07.2019 05:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Das Baden in Gewässern und Flüssen wie zum Beispiel der Elbe kanngefährlich werden. Neben Viren oder Fäkalbakterien seienmultiresistente Keime ein neues Problem. Das sagte Prof. ThomasBerendonk dem MDR-Magazin "Umschau". Er forscht am Institut fürGewässerökologie der Technischen Universität Dresden. "Es sind immermehr multiresistente Keime geworden. Das können wir jetzt auch durcherste Daten belegen", sagte der Gewässerökologe. Nach Auskunft desUmweltbundesamtes wurden Gewässer in Deutschland bislang nurstichprobenartig für Forschungszwecke auf multiresistente Erregeruntersucht. Eine regelmäßige Überwachung - wie für andere Bakterienbei Badegewässern - findet nicht statt. Wissenschaftler Berendonkempfiehlt daher, alle Gewässer in Deutschland auf multiresistenteKeime zu untersuchen.Aus Sicht von Berendonk ist das Tückische an den multiresistentenKeimen, dass sie - im Gegensatz zu beispielsweise Viren oderFäkalbakterien - nicht sofort nach dem Baden krank machten, sondernlangfristig gefährlich würden. Multiresistente Keime sind Bakterien,die gegen immer mehr Antibiotika widerstandsfähig werden. So habenÄrzte nur noch eingeschränkte Behandlungsmöglichkeiten undHeilungschancen. "Im schlimmsten Fall könnte ein Patientbeispielsweise ein Bein verlieren oder auch sterben", beschreibtBerendonk die Gefahr.Die multiresistenten Keime in den Flüssen kommen nach Darstellungdes Wissenschaftlers aus der Gülle, die Landwirte auf Feldernausbringen, und aus Kläranlagen. Deren Reinigungseffizienz läge bei99 Prozent. "Aber das eine Prozent ist immer noch eine gefährlicheMenge", erklärt Berendonk. Zwar gebe es Technik, die dieReinigungseffizienz steigert, doch das koste Geld, so der Experte.Ein weiteres Problem bei den Kläranlagen seien Starkregen-Ereignisse,wie zuletzt auch häufiger in Mitteldeutschland. "Kann die Kläranlagedas Regenwasser nicht mehr fassen, wird es um sie herum geleitet inAuffangbecken. Und wenn die dann voll sind, läuft das ungereinigteWasser in den Fluss", so der Gewässerökologe."Umschau" | 30.07, 20:15 Uhr | MDR-Fernsehen | mdr-aktuell.dePressekontakt:MDR, Achim Schöbel, Redaktionsleiter Wirtschaft und Ratgeber,Tel.:(0341) 3 00 45 08Original-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell