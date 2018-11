Leipzig (ots) -MDR-Reporterin Daniela Schmidt fragt sich, wie die Erkenntnisseder Wissenschaft mit ihrem Alltag zusammenhängen. Den Podcast gibt'sab 4. November alle zwei Wochen in der MDR-Mediathek, aufmdrwissen.de und überall, wo es Podcasts gibt.In jedem Podcast stellt sich die Reporterin eine neue Challenge -zum Beispiel, was bin ich bereit zu essen, um die Welt zu retten oderwie kann man Wäsche waschen, ohne Mikroplastik in die Umwelt zupusten. "Ich war schon immer großer Fan journalistischerSelbstversuche", sagt die 31-Jährige aus Leipzig. Neben den selbstgestellten Herausforderungen besucht die Reporterin Wissenschaftlerund geht den Themen auf den Grund.Zum Gedenken an die Reichspogromnacht am 9. November 1938 stelltsich die Reporterin in der ersten Ausgabe der bitteren Frage "Wieviel Nazi steckt in mir?". Der 30-minütige Podcast "Meine Challenge"erscheint ab 4. November 2018 alle zwei Wochen in der MDR-Mediathek,auf mdrwissen.de und überall, wo es Podcasts gibt.Unter der multimedialen Marke MDR WISSEN bündelt derMitteldeutsche Rundfunk seine Angebote zu Themen aus Wissenschaft undForschung. Auf mdrwissen.de, in langen TV-Dokumentationen, aufYouTube, in den Radioprogrammen des MDR und in Sozialen Netzwerkengilt für die Redaktion das Motto: "Die großen Fragen unserer Zeit.Und was sie für uns bedeuten."Pressekontakt:MDR, Abteilung Presse und Information, Birgit Friedrich, Tel.: (0341)3 00 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell