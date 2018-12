"Wissenschaft am Donnerstag" zum UN-Klimagipfel mit Doku "Dürre in Deutschland" und "scobel - Landwirtschaft im Klimastress" (FOTO)

Mainz (ots) -Erstausstrahlung/LiveDonnerstag, 13. Dezember 2018, ab 20.15 UhrAnlässlich der UN-Klimakonferenz im polnischen Katowice (3. bis14. Dezember) beschäftigt sich 3sat am Donnerstag, 13. Dezember 2018,im Rahmen von "Wissenschaft am Donnerstag" mit den Auswirkungen desKlimawandels: Um 20.15 Uhr steht die Dokumentation "Dürre inDeutschland" auf dem Programm, anschließend um 21.00 Uhr dieGesprächssendung "scobel - Landwirtschaft im Klimastress".Seit dem Sommer 2018 ist klar: Mit langanhaltend hohenTemperaturen ohne Niederschlag ist der Klimawandel auch inDeutschland angekommen Die UN stufte Deutschland in ihremWasserbericht 2015 als anfällig für Wassermangel ein. Im Alltagspüren wir davon wenig, weil die Versorgungsinfrastruktur hochentwickelt ist und Regionen mit Wassermangel über Fernleitungenversorgt werden. Während die Versorgung mit Trinkwasser auch inabsehbarer Zukunft nur in echten Ausnahmefällen gefährdet seinkönnte, verursacht die Dürre in der Landwirtschaft erheblicheSchäden. Die Dokumentation "Dürre in Deutschland" von ChristineVoges, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung, fragt: Müssen wir besseresWassermanagement betreiben? Und wie können wir uns auf dieklimatischen Veränderungen einstellen?Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt die Gesprächssendung "scobel -Landwirtschaft im Klimastress" (live). Der Klimawandel wird denLandwirten einiges an Anpassung abverlangen. Es braucht neueAnbaumethoden, neue Sorten, ein neues Bewusstsein für Klima undBoden. Um die internationalen Klimaziele zu erreichen, will dieBundesregierung bis 2020 auch die Treibhausgas-Emissionen in derLandwirtschaft senken. Wird sie dieses Vorhaben schaffen? Könnenökologische Ansätze, wie beispielsweise die Permakultur, einenachhaltige und richtungsweisende Alternative sein? Gert Scobeldiskutiert darüber mit seinen Gästen Peter Feindt, Professor fürAgrar- und Ernährungspolitik an der Humboldt Universität Berlin,Rüdiger Glaser, geschäftsführender Direktor des Instituts fürPhysische Geographie an der Universität Freiburg, sowie demAgrarwissenschaftler und Landwirt Felix Prinz zu Löwenstein.3sat zeigt die Dokumentation "Dürre in Deutschland" und dieGesprächssendung "scobel - Landwirtschaft im Klimastress" im Rahmenseines Programms zur UN-Klimakonferenz in Katowice."Wissenschaft am Donnerstag": In 3sat steht der Donnerstagabend imZeichen der Wissenschaft: Um jeweils 20.15 Uhr beleuchtet dieDokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften,Kultur und Technik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert GertScobel mit seinen Gästen zum Thema.Die Dokumentation als Video-Stream sowie eine Übersicht des3sat-Programms zur UN-Klimakonferenz: https://ly.zdf.de/c76/ undhttps://ly.zdf.de/0RD/Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/heissespflaster3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell