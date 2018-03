"Wissenschaft am Donnerstag" in 3sat über Kindesmisshandlung und psychische Gewalt (FOTO)

Mainz (ots) -Donnerstag, 5. April 2018, ab 20.15 Uhr, 3satErstausstrahlungenWarum werden Eltern gewalttätig, und warum bleibt Gewalt gegenKinder häufig unentdeckt? Die Dokumentation "Wenn Eltern ausrasten"am Donnerstag, 5. April 2018, 20.15 Uhr, beschäftigt sich mit demThema Kindesmisshandlung. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert3sat-Moderator Gert Scobel mit seinen Gästen über Ursachen undAuswirkungen von psychischer Gewalt.In Deutschland sterben laut Polizeistatistik jede Woche dreiKinder an den Folgen einer Misshandlung. Obwohl Schläge auf den Pooder eine Ohrfeige seit dem Jahr 2000 in Deutschland verboten sind,gehört körperliche Gewalt gegen Kinder häufig zur Erziehung - undzwar in allen gesellschaftlichen Schichten. Allein in Hamburg werdenjährlich über 800 Kinder wegen des Verdachts auf Kindeswohlgefährdunguntersucht. Liz Wieskerstrauch fragt in ihrer Dokumentation "WennEltern ausrasten" am Donnerstag, 5. April, 20.15 Uhr, warum Elternzuschlagen, und stellt Maßnahmen vor, die Kinder vor körperlicherGewalt schützen sollen. So gibt es beispielsweise in zahlreichenStädten Babylotsinnen, die schon während der Schwangerschaft oderkurz nach der Geburt Eltern mit hohen Belastungen herausfiltern undihnen bei ihrem Start ins Familienleben helfen sollen.Die Sendung "scobel - Psychische Gewalt" um 21.00 Uhr rückt in denFokus, dass psychische Gewalt oft schwer zu erkennen, noch schwerernachzuweisen und kaum justiziabel ist. Oft nimmt sie ihren Anfang inder Familie. Weil sie im Verborgenen wirkt, ist eine der wichtigstenFragen, woran man sie erkennen kann. Wo fängt sie an, wie entstehtsie, und was bewirkt sie? Über die Ursachen von psychischer Gewalt,ihre Auswirkungen und wie man sich davor schützen kann, diskutiertGert Scobel mit seinen Gästen Karl-Heinz Brisch, Leiter der Abteilungfür Pädiatrische Psychosomatik und Psychotherapie amDr.-von-Haunersches-Kinderspital der Uniklinik München, SabineAndresen, Professorin für Sozialpädagogik und Familienforschung ander Goethe-Universität Frankfurt/Main und Vizepräsidentin desDeutschen Kinderschutzbundes Bundesverband e. V., sowie Andreas Zick,Sozialpsychologe und Leiter des Instituts für interdisziplinäreKonflikt- und Gewaltforschung (IKG) an der Universität Bielefeld.Wissenschaft am Donnerstag: In 3sat steht der Donnerstagabend imZeichen der Wissenschaft. Jeweils um 20.15 Uhr beleuchtet eineDokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften,Kultur und Technik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert GertScobel mit seinen Gästen zum Thema.Die Dokumentation "Wenn Eltern ausrasten" als Video-Stream:https://ly.zdf.de/7me/Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/wennelternausrasten sowiehttps://presseportal.zdf.de/presse/scobel3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell