"Wissenschaft am Donnerstag" in 3sat über Industrienormen und neue Informationstechniken (FOTO)

Donnerstag, 13. Juni 2019, ab 20.15 UhrErstausstrahlungenWie groß ist ein DIN-A4-Blatt? Wie sollte ein Bürostuhlausgestattet sein? Seit mehr als 100 Jahren setzen DIN-NormenStandards in Deutschland. Die 3sat-Dokumentation "Schöne genormteWelt" von Thomas Hies und Greta Zimmermann, am Donnerstag, 13. Juni2019, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung, geht dem Prozess der Normungvom Antrag bis zur fertigen Norm nach und zeigt, dass keine Normunumstößlich ist. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt der Wissenstalk"scobel: Datenflut und Wissensschatz" (Erstausstrahlung).Das Deutsche Institut für Normung in Berlin ist ein gemeinnützigerund unabhängiger Verein, mehr als 100 Jahre alt, der sich imWesentlichen aus dem Verkauf von Normen und Dienstleistungenfinanziert. Zurzeit werden Normen zum Beispiel zu Computertastaturen,Erste-Hilfe-Koffern, Dunstabzugshauben, Schuhen, Hörgeräten undZigaretten er- und überarbeitet. Es gibt sogar eine Norm für dieNorm: die DIN 820. Wissenschaftler und Vertreter der Wirtschaftentwickeln Industrienormen gemeinsam - für Unternehmen ist dieMitgestaltung ein strategisches Instrument im Wettbewerb. Denn: Werdie Norm setzt, macht den Markt. Auch internationale Normen werdenimmer wichtiger. Das Deutsche Institut für Normung vertritt dieBundesrepublik Deutschland in der ISO, der International Organizationfor Standardization, die beispielsweise für dieQualitätsmanagementnorm ISO 9000 zuständig ist. Die Dokumentation"Schöne genormte Welt" zeigt, wie Normen entstehen.Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt im Rahmen von "Wissenschaft amDonnerstag" der Wissenstalk "scobel: Datenflut und Wissensschatz".Die Zukunft der Wissenschaft und der modernen Arbeitswelt liegt inder Fähigkeit, riesige Datenmengen bewältigen zu können. Dievernetzte Welt erfordert innovative Konzepte und neueKommunikationsmodelle. Für die Generierung von Wissen werden neueHochleistungsrechner und das maschinelle Lernen aus der KI-Forschunggenutzt. Computerprogramme werden trainiert, Muster zu erkennen undPrognosen zu errechnen. Bestimmte Algorithmen sind auch jetzt schonin der Lage, aus einer ungeordneten Datenflut eigene Kategorien zubilden. Aber führen mehr Informationen zwangsläufig zu besserenErgebnissen? Und inwieweit tangiert der Forschungszweig "DataScience" unmittelbar auch Fragen der Datensicherheit und desDatenschutzes? Über den Umgang mit neuen Informationstechniken,Algorithmen und digitaler Datenanalyse diskutiert Gert Scobel mitseinen Gästen."Wissenschaft am Donnerstag": In 3sat steht der Donnerstagabend imZeichen der Wissenschaft. Um jeweils 20.15 Uhr beleuchtet eineDokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften,Kultur und Technik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert GertScobel mit seinen Gästen zum Thema.