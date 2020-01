"Wissenschaft am Donnerstag" in 3sat über Blockchain-Revolution und globale Zukunft (FOTO)

Mainz (ots) -Donnerstag, 16. Januar 2020, ab 20.15 UhrMit einer ErstausstrahlungWie kann es gelingen, die existentiellen Herausforderungen des 21. Jahrhundertsanzunehmen? Im Rahmen von "Wissenschaft am Donnerstag" beleuchtet dieDokumentation "Die Blockchain-Revolution" am Donnerstag, 16. Januar 2020, 20.15Uhr in 3sat, die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten derBlockchain-Technologie. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, beschäftigt sich die Sendung"scobel - Die globale Revolution" (Erstausstrahlung) mit den neuestenErkenntnissen über die revolutionäre Dynamik von Transformationsprozessen. DieDokumentation ist ab Sendedatum vier Jahre, der Wissenstalk "scobel" abSendedatum fünf Jahre in der 3sat-Mediathek verfügbar.Ursprünglich wurde die Blockchain als Buchungssystem für die Internet-WährungBitcoin entwickelt. Doch die neue Technologie eröffnet eine Vielzahl weitererAnwendungsmöglichkeiten und krempelt fast unbemerkt unser Leben um: Eine Weltohne Notare, Vermittler oder Kontrollinstanzen könnte Wirklichkeit werden, denndie Blockchain hinterlegt Wissen und Werte manipulationssicher im Netz. DieDokumentation "Die Blockchain-Revolution" von Volker Wasmuth und PatrickZeilhofer zeigt um 20.15 Uhr die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten.Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt "scobel - Die globale Revolution ". DieGesellschaft befindet sich auf vielen unterschiedlichen Ebenen in einem Wandelvon immensem Ausmaß. Es geht um unaufhaltsame Prozesse in allen Bereichen dermenschlichen Existenz. Der Vergleich mit der industriellen Revolution im 19.Jahrhundert drängt sich auf. Neben der Problematik des Klimawandels, derzunehmenden Ressourcenknappheit, der Zerstörung von Lebensräumen und anderenAuswirkungen des Anthropozäns erfolgen auch soziale und ökonomische Umwälzungen.In deren Brennpunkt stehen immer wieder digitale Technologien, die ihrerseitsVeränderungsprozesse einleiten und massive Auswirkungen auf die Gesellschafthaben. Wir können diese Prozesse noch beeinflussen. Die zentrale Frage wirdsein, wie man die große Transformation der nächsten Jahrzehnte möglichsteffizient, nachhaltig und weise gestaltet. Zusammen mit seinen Gästen, darunterder Psychiater und Ökonom Stefan Brunnhuber und der Ökonom Otto Scharmer,diskutiert Gert Scobel Handlungs- und Motivationsstrategien, mit denen dieZukunft positiv und verantwortungsvoll über die nationalen Grenzen hinausgestalten kann.In 3sat steht der Donnerstagabend im Zeichen der Wissenschaft: Um jeweils 20.15Uhr beleuchtet die Dokumentation relevante Fragen aus Natur- undGeisteswissenschaften, Kultur und Technik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr,diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wadWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de"scobel" bei YouTube: https://youtube.com/scobel3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4487491OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell