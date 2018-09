"Wissenschaft am Donnerstag" in 3sat: "scobel" über "Neue Wege in der Entwicklungspolitik" (FOTO)

Mainz (ots) -Donnerstag, 20. September 2018, 21.00 UhrLiveEntwicklungshilfe gilt als das Mittel zur Bekämpfung vonFluchtursachen - und steht damit ganz oben auf der Liste vonpolitischen Vorhaben. Denn nie waren mehr Menschen weltweit auf derFlucht. Im Rahmen von "Wissenschaft am Donnerstag" diskutiert GertScobel am Donnerstag, 20. September 2018, live ab 21.00 Uhr in der3sat-Sendung "scobel - Neue Wege in der Entwicklungspolitik" mitseinen Gästen zum Thema. Zuvor um 20.15 Uhr zeigt 3sat im Rahmen von"Wissenschaft am Donnerstag" die Dokumentation "Versuchslabor Armut".Die Spuren des Kolonialismus und die anhaltende Ausbeutungrohstoffreicher Länder stellen zusammen mit den Folgen derKlimaveränderung eine Gefahr für die Weltgemeinschaft dar. 2015befanden sich nach UNHCR-Angaben 65,3 Millionen Menschen auf derFlucht, Tausende verloren dabei ihr Leben. Ein ausgereiftesMaßnahmenpaket für ein angemessenes Krisenmanagement, national wieinternational, fehlte. Und in Deutschland führte die Situation zueiner schweren Regierungskrise. Jetzt rückt die Bekämpfung vonFluchtursachen wieder ins Zentrum des politischen Interesses. Dochwie muss eine verantwortungsvolle, menschliche und nachhaltigeEntwicklungspolitik angesichts der globalen humanitärenHerausforderungen aussehen? Wie können Frieden und Stabilitätanstelle nationalistischer Interessen gefördert werden? Wie lassensich humanistische Grundprinzipien, Menschenrechte und demokratischeWerte global etablieren? Über diese und weitere Fragen diskutiertGert Scobel mit dem ehemaligen luxemburgischen UN-Diplomaten JeanFeyder, dem Geschäftsführer von Südwind e.V. - Institut für Ökonomieund Ökumene, Pedro Morazán, und dem Migrationsforscher Stefan Rothervon der Universität Freiburg.Zuvor, um 20.15 Uhr, zeigt 3sat die Dokumentation "VersuchslaborArmut". Mehr als vier Milliarden Euro spenden die Deutschen jährlichfür Hilfsprojekte. Aber bringt die Hilfe wirklich etwas? Eine neueGeneration von Entwicklungshelferinnen und -helfern will diese Fragemit Methoden beantworten, die bisher aus den Naturwissenschaftenbekannt waren: mit Zufallsexperimenten und Kontrollgruppen."Wissenschaft am Donnerstag": In 3sat steht der Donnerstagabend imZeichen der Wissenschaft. Um jeweils 20.15 Uhr beleuchtet eineDokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften,Kultur und Technik. Im Anschluss um 21.00 Uhr diskutiert Gert Scobelmit seinen Gästen zum Thema.Eine Übersicht zur Sendung finden Sie im 3sat-Pressetreff unter:https://ly.zdf.de/WIU/Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wad3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell