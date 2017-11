Wissenschaft: Durchbruch für ewige Schönheit? / Was taugt das deutsche Wundergel Biotulin wirklich?

Aachen (ots) - Die internationale Presse überschlägt sich: KateMiddleton, Madonna, Leonardo Dicaprio, Michelle Obama, alle sollenBiotulin vertrauen, dem deutschen Wundergel gegen Falten. InDeutschland sitzt Heiner Lauterbach als Markenbotschafter auf demSofa und preist das Anti-Falten-Gel Biotulin in zahlreichen TV-Spotsan.Doch was steckt hinter dem Produkt Biotulin und was taugt eswirklich? Die Hautärztin Ivanka Milicevic hat das Gel in dem MagazinPunkt12 auf RTL in einer 4wöchigen Studie mit anderen Anti-AgingProdukten verglichen. Ihr Fazit nach der Anwendung über einenZeitraum von 4 Wochen: "Ich bin begeistert - ich glaube das garnicht. Sieht toll aus, die ganzen Knitterfältchen sind komplett weg."Innerhalb einer Stunde stellte die Hautärztin im Analysebild einesichtbare Verringerung der Falten fest. Nach Ablauf von 4 Wochenhatte sich die Faltentiefe der Testperson um über 27% sichtbarverringert. Knitterfältchen sind sogar komplett verschwunden. DasTestergebnis überraschte selbst die Hautärztin und sie konnte ihreBegeisterung über das Ergebnis nicht verbergen. Und was sagte dieTestperson über Biotulin? "Bin ganz begeistert. Das Gesicht ist vielstraffer geworden, das Gesicht sieht viel frischer aus. Ich kann nursagen: Großartig."Eines der Hauptbestandteile von Biotulin ist Spilanthol, einLokalanästhetikum, das aus dem Extrakt der Pflanze Acmella Oleracea(Parakresse) gewonnen wird. Es reduziert die Muskelkontraktion unddie Gesichtszüge entspannen sich. Kleinere Fältchen, besonders um dieAugenpartie und zwischen den Augenbrauen, lösen sich auf. MehrInformationen erhalten Sie unter: www.biotulin.deGerne vermitteln wir Ihnen ein Interview oder versorgen Sie mitweiterführenden Informationen und Bildern. Bei Online-Texten reichtuns ein Link, ansonsten freuen wir uns über ein Belegexemplar, einenScan, ein PDF oder über einen Sendungsmitschnitt.Pressekontakt:List Medien & Beteiligungs GmbHMonschauer Straße 1252076 AachenFax: 0241-53106369Original-Content von: MyVitalSkin GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell