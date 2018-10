Unterföhring (ots) -So viel Wissens-TV wie noch nie: Mit brandneuen Folgen von "GalileoBig Pictures" mit Aiman Abdallah, der dritten Staffel dererfolgreichen Reportage-Reihe "Uncovered" mit Thilo Mischke und demMagazin "10 Fakten" (ebenfalls mit Aiman Abdallah) setzt ProSieben abDienstag, 27. November 2018, ab 20:15 Uhr einen kompletten Abend aufWissens-TV - eine Premiere in der Geschichte des Senders!Ein schwarzes Loch als Eingang, keine Stützbalken unter derrieselnden Erde, kein Entlüftungssystem für die engen Stollen, keinLicht in der Dunkelheit: Was treibt Menschen dazu, in einerColtan-Mine im Kongo täglich ihr Leben zu riskieren? Journalist ThiloMischke erlebt in der ersten Folge von "Uncovered: Ware Mensch" ameigenen Leib, wie gefährlich es ist, in einer Form der modernenSklaverei zu leben und zu arbeiten. Neben dem Rohstoffabbau in Afrikasteht Rumänien im Fokus der ersten Ausgabe: Mischke begegnet einerverzweifelten Familie, die sich Sorgen um einen ihrer Angehörigenmacht. Der Mann ließ sich als Wanderarbeiter für eine Baustelle inDeutschland anwerben und seine Familie ist sicher, dass etwas nichtstimmt. Die Spur führt den ProSieben-Reporter und sein Team nachBerlin. Wird er gegen seinen Willen in der Hauptstadt festgehaltenund zur Arbeit genötigt? "Uncovered" wird im Auftrag von ProSiebenvon "partizipzwei - bewegtbildproduktion" produziert.Das ist der Wissens-Hattrick ab Dienstag, 27. November auf ProSieben:- 20:15 Uhr: "Galileo Big Pictures: Momente - 30 Bilder, die man nievergisst" mit Aiman Abdallah- 22:15 Uhr: "Uncovered: Ware Mensch - Das Geschäft mitBillig-Arbeitern" mit Thilo Mischke- 23:15 Uhr: "10 Fakten: Extreme Jobs" mit Aiman AbdallahBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation / PR - Factual & SportsEva GradlTel. +49 [89] 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusanne KarlTel. +49 [89] 9507-1173Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell