Wissen, was drin ist: Brot und Saft frisch zubereiten / Slow Juicer MJ-L600 und Brotbackautomat SD-ZB2522 von Panasonic (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Gesunde Ernährung liegt im Trend. Ob bei Clean Eating oderPaleo-Food, die Popularität von regionalen Lebensmitteln inBioqualität nimmt zu. "Besser selber machen als fertig kaufen" lautetdas Motto. So weiß man auch, was drin ist. Für diese Trends bietetPanasonic die richtigen Küchengeräte. Bei der Verwendung des SlowJuicers MJ-L600 freut sich der Körper über die täglich wichtigeVitamindosis in Säften oder Smoothies. Mit dem BrotbackautomatenSD-ZB2522 ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Duftendes undknuspriges Brot mit Goji Beeren, Pekanüssen oder Oliven und Kräuternlässt sich im Handumdrehen selber machen. Erstmals unterstützt einBrotbackautomat mit den passenden Programmen die Zubereitung vonglutenfreiem Kuchen und glutenfreiem Pastateig.Vitaminkick mit dem Panasonic Slow Juicer MJ-L600Ein Entsafter, der nicht nur Säfte, sondern auch Smoothiesherstellen kann. Unmöglich? Nein, denn ab sofort ist das machbar.Dank des neu entwickelten Einsatzes für den MJ-L600 ist dieZubereitung von Smoothies jetzt mit dem Slow Juicer möglich. Gleichdrei Einsätze machen den MJ-L600 so flexibel, dass er Säfte,Smoothies und Sorbets zubereiten kann. Als echtes Multitalent zauberter außerdem Frozen Joghurts, Suppen und Soßen. Dabei schont daslangsame Pressverfahren die Inhaltsstoffe und garantiert so einengesunden Vitamingenuss. Die Saftausbeute ist deutlich höher als beiherkömmlichen Entsaftern. Für Sauberkeit in der Küche sorgen derTropf-Stopp und die Anti-Rutsch-Füße. Das kompakte Design des SlowJuicers findet in der kleinsten Küche Platz. Die Farbkombination ausSchwarz und Graphit macht ihn zu einem echten Hingucker. Der SlowJuicer MJ-L600 ist ab Juni 2017 zu einem Preis von 249 Euro im Handelerhältlich.Leckeres und gesundes Brot mit dem Brotbackautomaten SD-ZB2522Der Panasonic Brotbackautomat spricht alle Hobbybäcker an, diegesundes Brot selber backen möchten. Zahlreiche Automatik-Programmefür Weizen-, Vollkorn-, Roggenbrote, Brioche und Kuchen sorgen fürkreative Gestaltungsmöglichkeiten. Vier neue Programme fürVollkornbrot, Pastateig, glutenfreien Kuchen und glutenfreienPastateig helfen bei der leichten Zubereitung. Und nicht nur das,sondern auch das Backen des Kuchens übernimmt der SD-ZB2522. Über dasGlass-Touch-Display ist jedes Programm kinderleicht auswählbar. Dieneue Knettechnik des SD-ZB2522 verarbeitet auch harten Teig. DerPanasonic Brotbackautomat im Edelstahlgehäuse mit schwarzen Detailskommt im Juli 2017 für 299 Euro UVP in den Handel.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und DeviceIndustries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonicweltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenenGeschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einenkonsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 MilliardenEUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzender einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und dieUmwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über dasUnternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 15D-22525 Hamburg (Germany)Pressekontakt:Ansprechpartner für Presseanfragen (Unternehmen)Michael LangbehnTel.: +49 (0)40 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comAnsprechpartner für Presseanfragen (PR-Agentur)Julia Bouwman von Brand AffairsTel.: +49 (0)40 808114-212E-Mail: julia.bouwman@brand-affairs.deOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell