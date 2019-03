"Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS" - Ergebnisse des Risikochecks / Mehr als die Hälfte der Teilnehmer hat erhöhtes Diabetes-Risiko

Finanztrends Video zu



Frankfurt (ots) - Egal ob im Netz oder vor Ort bei Aktionstagen:Die von Sanofi initiierte Aktion "Wissen was bei Diabetes zählt:Gesünder unter 7 PLUS" findet jedes Jahr neue Wege und Themen, um dieAufmerksamkeit auf die Volkskrankheit Diabetes zu lenken. Wie wichtigdas ist, zeigt die aktuelle Auswertung der Risikocheckbogen von 2018.Fast die Hälfte aller Teilnehmer hatte ein Risiko, in den nächstenzehn Jahren an Typ-2-Diabetes zu erkranken. Bei den Menschen mitTyp-2-Diabetes lag im letzten Jahr bei mehr als einem Drittel derTeilnehmer der Langzeitblutzuckerwert HbA1c über sieben Prozent*.Zudem alarmiert ein Blick auf die Cholesterinwerte: Bei mehr als dreiVierteln der Menschen mit Diabetes, die ihr Cholesterin amAktionsstand messen ließen, war das LDL-Cholesterin zu hoch (>70mg/dl).Erhöhtes Diabetesrisiko bei mehr als der Hälfte der TeilnehmerMehr als 35.000 Menschen haben von 2005 bis 2018 bereits amRisikocheck teilgenommen; 2018 wurden 1.222 Risikochecks ausgewertet.Mit dem Diabetes-Risikocheckbogen FINDRISK modifiziert nachLindström, wurden Fragen zum Beispiel zu den Lebensgewohnheitengestellt sowie Blutzucker, Blutdruck, Taillenumfang und bei Menschenmit bekanntem Diabetes der Langzeitblutzuckerwert (HbA1c) und dieFettwerte gemessen. Von den 1.222 Teilnehmern des Risikochecks gaben86 Prozent (n = 1.048) an, bisher nicht an Diabetes erkrankt zu sein.Die Auswertung ihrer Risikocheckbogen ergab, dass 55 Prozent (n =582) ein erhöhtes Risiko haben, in den nächsten zehn Jahren anTyp-2-Diabetes zu erkranken. Ein genauerer Blick auf die Daten machtdeutlich, dass sich das erhöhte Risiko in den klassischenRisikofaktoren wie zum Beispiel bekannter Typ-2-Diabetes in derFamilie, ein erhöhter BMI (Body Mass Index) und Taillenumfangwiderspiegelt: Bei 43 Prozent (n = 449) ist bereits ein naherVerwandter an Diabetes erkrankt, der Taillenumfang war bei 77 Prozent(n = 808) erhöht (Frauen größer gleich 80 cm, Männer größer gleich 94cm) und mit einem BMI von über 25 - 30 waren 41 Prozent (n = 427)beziehungsweise einem BMI von sogar über 30 waren 16 Prozent (n =171) der Teilnehmer übergewichtig beziehungsweise stark adipös.Langzeitblutzucker- und CholesterinwerteMenschen mit Typ-2-Diabetes sollten auch auf ihre Cholesterinwerteachten, deshalb werden bei "Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünderunter 7 PLUS" die Cholesterinwerte bestimmt. Ist das "schlechte"LDL-Cholesterin zu hoch, kann es zu Herz-Kreislauf-Komplikationenkommen. Anlässlich des Diabetes-Risikochecks bei "Wissen was beiDiabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS" wurde im letzten Jahr bei 122Menschen mit Typ-2-Diabetes das LDL-Cholesterin bestimmt. Bei 76Prozent (n = 93) der Teilnehmer mit Typ-2-Diabetes lag derLDL-Cholesterinwert über 70 mg/dl (Grenzwert für Menschen mitDiabetes [1]).Bei 36 Prozent der Menschen mit bereits diagnostiziertemTyp-2-Diabetes, die ihren Langzeitblutzuckerwert bestimmen ließen (n= 126), lag dieser Wert über sieben Prozent (n = 45).In diesem Jahr besucht "Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünderunter 7 PLUS" am 29. August 2019 das Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach,Frankfurt, und gibt den Besuchern vor Ort die Möglichkeit, ihrindividuelles Diabetes-Risiko ermitteln zu lassen. Denn nur wer weiß,ob er zur Risikogruppe zählt oder erhöhte Werte hat, kann aktivwerden und daran etwas ändern.Über "Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS""Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS" steht fürbundesweite, nachhaltige Aufklärung über die Volkskrankheit Diabetes:Mehr als 750.000 Besucher an 55 Standorten und mehr als 35.000ausgewertete Risikochecks liefern fundierte Daten. Die von Sanofiinitiierte Aktion kooperiert seit dem Jahr 2005 mitFachgesellschaften, Patientenorganisationen, Krankenkassen undMedien. Partner der Aktion sind: Adipositas Stiftung,Apotheken-Depesche, Ärzte Zeitung, Blood Sugar Lounge, Cholesterinund Co e.V. (CholCo), DAK Gesundheit, Deutscher Diabetiker Bund e.V.(DDB), Deutsche Diabetes Föderation e.V. (DDF), DeutscheDiabetes-Hilfe - Menschen mit Diabetes e.V. (DDH-M), DeutscheDiabetes Stiftung (DDS), Deutsche Gesellschaft für Prävention undRehabilitation von Herz- und Kreislauferkrankungen e. V. (DGPR),Diabetes-Journal, Diabetes Zeitung, Diabetologen eGBaden-Württemberg, DiaExpert, Deutscher Tanzsportverband e.V. (DTV),EuroMedix Health am Dom GmbH, gesundheit.com, gesundheitswirtschaftrhein-main e.V., HealthCapital, herzmedizin, Insulinclub.de, LZGesundheitsreport, Verband der Diabetes-Beratungs- undSchulungsberufe e.V. (VDBD).Weitere Informationen finden Sie unter www.gesuender-unter-7.de.*Der HbA1c-Wert ist eine wichtige Kenngröße bei der Diagnose desDiabetes und im Diabetes-Management. Bei gesunden Menschen liegt erzwischen 4,5 und 6,5 Prozent, also "unter 7". Bei Menschen mitDiabetes ist die "7" ein anerkannter Richtwert, laut NationalerVersorgungsleitlinie des Diabetes mellitus Typ-2 liegt derZielkorridor zwischen 6,5 und 7,5 Prozent. Zielwerte und die dafürnotwendige Therapie werden ausschließlich vom behandelnden Arztzusammen mit dem Patienten individuell festgelegt.Referenzen[1] Catapano AL et al., 2016, ESC/EAS Guidelines for theManagement of Dyslipidaemias. 