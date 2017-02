"Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS": Aktion geht auch 2017 on Tour

Frankfurt/Main (ots) - Die Diabetes-Aktion "Wissen was beiDiabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS" setzt sich seit 2005 für dieFrüherkennung, Vorbeugung und bestmögliche Versorgung des Diabetesein. Kern der von Sanofi initiierten und von über 20 Partnernunterstützten Kampagne sind die Aktionstage in großenEinkaufszentren. Dort können sich Besucher über die Erkrankunginformieren und ihr persönliches Diabetes-Risiko testen. Für 2017stehen bereits zwei Termine fest: Am 30. und 31. März 2017 macht dieAktion im Luisencenter in Darmstadt Station, am 20. und 21. Juli 2017im Nürnberger Franken-Center.Auswertung zeigt: Diabetes-Aufklärung ist weiterhin notwendigÜber eine halbe Million Besucher an 50 Standorten hat die Aktionbisher erreicht. Mehr als 31.000 Menschen haben an denDiabetes-Risikochecks teilgenommen. Damit liefert die Aktionfundierte Ergebnisse.(1) Für den Zeitraum zwischen 2006 und 2014konnten die Daten von 26.522 Teilnehmern ausgewertet werden.(1,2)Neben Fragen zur Ermittlung des Diabetes-Risikos werden Blutdruck-und Blutzuckerwerte sowie der Taillenumfang und seit 2016 zusätzlichCholesterin- und Blutfettwerte ermittelt. Bei Menschen mit bereitsdiagnostiziertem Diabetes wird zusätzlich der Langzeitblutzuckerwert(HbA1c) gemessen. Fast die Hälfte davon wiesen HbA1c-Werte übersieben Prozent auf.(1) Der HbA1c-Wert ist eine wichtige Kenngröße imDiabetes-Management und Namensgeber der Aktion "Wissen was beiDiabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS". Der Wert sollte "untersieben" Prozent liegen, um das Risiko für Spätfolgen zu senken.Die Auswertungen zeigen, dass es weiterhin notwendig ist,Bewusstsein für die Risiken des Diabetes zu schaffen und Menschen mitDiabetes im Umgang mit ihrer Erkrankung zu unterstützen. Dabei giltes auch diejenigen zu sensibilisieren, die keinen Diabetes haben,denn fast jeder zweite Teilnehmer weist ein erhöhtes Risiko auf, inden nächsten zehn Jahren an Typ-2-Diabetes zu erkranken. Besondersaufmerken lässt das Ergebnis der HbA1c-Messungen bei vermeintlichGesunden, die ihren Langzeitblutzuckerwert messen ließen (n=4.170):19 Prozent zeigten einen Langzeitblutzuckerwert, der auf eine bisherunentdeckte Diabetes-Erkrankung hinweist (größer gleich 6,5Prozent).(2) Diese Ergebnisse sind für alle Beteiligten Motivationgenug, weiterzumachen. In Kooperation mit Fachgesellschaften,Patientenorganisationen, Krankenkassen und Medien geht "Wissen wasbei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS" auch 2017 weiter.Zusammen nachhaltig aufklären"Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS" steht fürbundesweite, nachhaltige Aufklärung über die Volkskrankheit Diabetes:Über eine halbe Million Besucher an 50 Standorten und mehr als 31.000ausgewertete Risikochecks liefern fundierte Daten. Die von Sanofiinitiierte Aktion kooperiert seit dem Jahr 2005 mitFachgesellschaften, Patientenorganisationen, Krankenkassen undMedien. Partner der Aktion sind: Adipositas Stiftung,Apotheken-Depesche, Ärzte Zeitung, Blood Sugar Lounge, Cholesterinund Co e.V. (CholCo), DAK Gesundheit, Deutscher Diabetiker Bund e.V.(DDB), Deutsche Diabetes Föderation e.V. (DDF), DeutscheDiabetes-Hilfe - Menschen mit Diabetes e.V. (DDH-M), DeutscheGesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz- undKreislauferkrankungen e. V. (DGPR), Diabetes-Journal, DiabetesZeitung, Diabetologen eG Baden-Württemberg, DiaExpert, DeutscherTanzsportverband e.V. (DTV), EKF Diagnostics, EuroMedix Health am DomGmbH, gesundheit.com, gesundheitswirtschaft rhein-main e.V.,HealthCapital, herzmedizin, Insulinclub.de, LZ Gesundheitsreport,Stiftung "Das zuckerkranke Kind", Verband der Diabetes-Beratungs- undSchulungsberufe e.V. (VDBD).Weitere Informationen finden Sie unter www.gesuender-unter-7.deQuellen:(1) Jacob S et al., "Knowing what matters in diabetes: healthierbelow 7": results of the campaign's first 10 years (part 1):participants with known type 2 diabetes; Cardiovascular Endocrinology2016;5(1):14-20(2) Jacob S et al., "Knowing what matters in diabetes: healthierbelow 7": results of the campaign's first 10 years (part 2),participants without known diabetes history; CardiovascularEndocrinology 2017;6(1):48-54SADE.BGM.17.02.0288Pressekontakt:Brickenkamp-PR GmbHBettina KühnhenrichTel.: 02151/6214600E-Mail: kuehnhenrich@brickenkamp.dewww.brickenkamp.deOriginal-Content von: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell