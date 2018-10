Wissen und Wissensaustausch als Erfolgsfaktor für Unternehmen (FOTO)

München (ots) -Wissensaustausch ist eines der Zukunftsthemen für Unternehmen.Beide Sichtweisen des Austauschs spielen eine zentrale Rolle. FürUnternehmen sind eine schnelle und zuverlässige Beschaffung vonexternem Wissen sowie ein unkomplizierter und gewinnorientierterVertrieb von eigenem Wissen zukünftige Erfolgsfaktoren.Dieser Austausch von Wissen findet bisher allerdings noch viel zuselten statt. Deswegen wurde Anfang Juli 2018 der B2B OnlineMarktplatz Treasurize (www.treasurize.de) gestartet. Treasurizebietet Unternehmen sowohl die Chance benötigtes Wissen zu beschaffen,als auch vorhandenes Wissen anderen Unternehmen anzubieten. Und daskomplett kostenlos. Es fallen keinerlei Gebühren an, nur imErfolgsfall ist eine Provision in Höhe von 10 % an Treasurize zuentrichten.Treasurize stellt den Marktplatz zur Verfügung, übernimmt allerelevanten Prozesse und garantiert Käufern und Verkäufern eineneinfachen, reibungslosen Ablauf. Es gibt vielfältige Produkte undDienstleistungen, die auf Kundenwunsch stetig erweitert werden. DerFokus liegt auf Markt-/Branchenstudien, Themen-/Länderdossiers,Software, e-Learning, Dienstleistungen und Seminaren.Welchen Nutzen hat Treasurize?- Steigerung des Umsatzes ohne Risiko (Verkäufer)Treasurize bietet Unternehmen die Möglichkeit ihren Umsatz zusteigern. Unabhängig davon, ob Unternehmen bereits in den beiTreasurize verfügbaren Geschäftsbereichen aktiv sind oder dadurcherste neue potentielle Geschäftsbereiche und -möglichkeiten für sichentdecken! Und das ohne unternehmerisches Risiko, da Treasurizekomplett kostenlos ist.- Verbesserung der Mitarbeiterauslastung (Verkäufer)Treasurize bietet die Unternehmen Möglichkeit die Auslastung ihrerMitarbeiter zu verbessern. Unternehmen können Ihre Mitarbeiter beiAuslastungsschwankungen im Rahmen von Dienstleistungen anderenUnternehmen anbieten. Die möglichen Einsatzzeiten variieren zwischeneiner Stunde bis hin zu wenigen Tagen.- Vereinfachung der Einkaufsprozesse (Käufer)Treasurize bietet Unternehmen vielfältige Produkte undDienstleistungen aus den wichtigsten (betriebswirtschaftlichen)Themenbereichen. Somit benötigen Unternehmen nicht mehr verschiedeneWebsites, Online-Shops oder Dienstleister, sondern nur noch einePlattform.- Steigerung der BekanntheitTreasurize bietet Unternehmen die Möglichkeit ihre Bekanntheit zusteigern. Die eingestellten Produkte und Dienstleistungen werden aufdem Marktplatz gesehen. Außerdem haben Unternehmen die Möglichkeitsich mit einem Unternehmensprofil und einem eigenen Online-Shop zurepräsentieren.- Verbesserung von Wissens- und ErfahrungsaustauschTreasurize bietet Unternehmen die Möglichkeit sich über allewichtigen Themen auszutauschen. Zur Verfügung stehen öffentlichzugängliche Foren, es gibt aber auch die Möglichkeit eigene,abgeschlossene Gruppen zu eröffnen.Pressekontakt:Treasurize GmbHSchellingstraße 109a80798 MünchenTelefon: 089/237 491 76E-Mail: info@treasurize.deInternet: www.treasurize.deOriginal-Content von: Treasurize GmbH, übermittelt durch news aktuell