Wissen, können, wollen: Sicher und gesund arbeiten dank Unterweisung

Hamburg (ots) - Für die Sicherheit und Gesundheit im Beruf kommtes nicht nur auf die Arbeitsbedingungen an. Man muss auch wissen, wieman sich richtig verhält. Und man braucht die Fähigkeit undMotivation, das tatsächlich zu tun. Auf dieses Wissen, Können undWollen zielt die gesetzlich vorgeschriebene Unterweisung derBeschäftigten im Betrieb, informiert die Berufsgenossenschaft fürGesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW). Sie unterstützt ihreMitgliedsunternehmen dabei mit Handlungshilfen und einemOnline-Lernmodul.Informieren, trainieren, motivieren"Eine gelungene Unterweisung ist keine trockene Belehrung, sonderneine lebendig gestaltete Fortbildung", erklärt Christian Reinke,Präventionsexperte der BGW. Die Beschäftigten werden über möglicheGefährdungen bei ihrer Arbeit aufgeklärt, erhalten Raum zumAusprobieren und Trainieren und bekommen zugleich das Bewusstsein fürsicheres und gesundheitsgerechtes Verhalten vermittelt.Die möglichen Methoden reichen von Vorträgen über Diskussionen undGruppenarbeiten bis hin zu praktischen Übungen. "Dabei lassen sich jenach Situation verschiedene Medien einbinden", so Reinke. "Diesekönnen das persönliche Vermitteln der Unterweisungsinhalte aber nichtersetzen, sondern nur ergänzen", fügt er hinzu.UnterweisungsthemenInhaltlich kann es um ganz unterschiedliche Aspekte gehen, etwaden Umgang mit Arbeitsmitteln und -geräten, den Hautschutz, dasergonomische Arbeiten oder das Verhalten bei Notfällen. Ausgewähltwerden die Unterweisungsthemen vom Arbeitgeber oder von derArbeitgeberin. "Unabhängig davon sollten Beschäftigte auch von sichaus Bescheid sagen, wenn sie Informations- oder Schulungsbedarfhaben, um ihre Tätigkeit sicher und gesund auszuführen", rät derExperte der BGW.UnterweisungsanlässeEine Erstunterweisung muss grundsätzlich immer dann stattfinden,wenn etwas neu ist: etwa eine Tätigkeit, Geräte oder Arbeitsabläufe.Weiter können situationsabhängige Unterweisungsanlässe hinzukommen,zum Beispiel nach Unfällen oder Beinaheunfällen. Weil man manchesGelernte wieder vergisst, sind Unterweisungen in angemessenenZeitabständen zu wiederholen. Stattfinden müssen sie grundsätzlichmindestens einmal jährlich, bei Jugendlichen mindestens alle sechsMonate. "Meist sind allerdings mehrere kleine Unterweisungen über dasJahr verteilt sinnvoller als ein oder zwei besonders umfangreiche",merkt Reinke an.Gewusst wieTipps zur Planung und Umsetzung von Unterweisungen gibt die BGWunter anderem in ihrer Broschüre "Unterweisen im Betrieb - einLeitfaden". Diese lässt sich unter www.bgw-online.de, Suchbegriff:04-07-004, aus dem Internet herunterladen und von Mitgliedsbetriebender BGW auch als gedrucktes Heft bestellen. Ferner bietet dieBerufsgenossenschaft unter www.bgw-lernportal.de ein freizugängliches Online-Lernmodul zum Thema an.Menschen mit Behinderungen unterweisenWerkstätten für Menschen mit Behinderungen finden bei der BGWspezielle Handlungshilfen für die Unterweisung von Personen mitkognitiven Beeinträchtigungen. Medien in Leichter Sprache mit demTrickfilmhelden Nils als Identifikationsfigur, zahlreichenFarbillustrationen und spielerischen Elementen unterstützen einebesonders anschauliche und leicht verständliche Unterweisung.Das Portfolio ist kürzlich überarbeitet und um das ThemaBrandschutz erweitert worden. Weitere Informationen zu diesenAngeboten gibt die Berufsgenossenschaft unterwww.bgw-online.de/unterweisung-werkstaetten. Einen Überblick gibtdort die Broschüre "Unterweisen leicht gemacht -Unterweisungsmaterialien für Werkstätten".Diese Pressemitteilung finden Sie auch im BGW-Pressezentrum unterhttp://www.bgw-online.de/presse. Dort finden Sie zudem weitereaktuelle Meldungen und die Möglichkeit, diese per E-Mail-Service zuabonnieren.Über die BGWDie Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst undWohlfahrtspflege (BGW) ist die gesetzliche Unfallversicherung fürnicht staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in derWohlfahrtspflege. Sie ist für über 8 Millionen Versicherte in rund630.000 Unternehmen zuständig. Die BGW unterstützt ihreMitgliedsbetriebe beim Arbeitsschutz und beim betrieblichenGesundheitsschutz. Nach einem Arbeitsunfall oder Wegeunfall sowie beieiner Berufskrankheit gewährleistet sie optimale medizinischeBehandlung sowie angemessene Entschädigung und sorgt dafür, dass ihreVersicherten wieder am beruflichen und gesellschaftlichen Lebenteilhaben können.Pressekontakt:Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)Torsten Beckel / Sandra BielerKommunikationPappelallee 33/35/3722089 HamburgTel.: (040) 202 07-27 14E-Mail: presse@bgw-online.de