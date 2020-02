"Wissen hoch 2" mit der Doku "Die Wahrheit hinter der Quote" und dem Wissenstalk "scobel - Gefühlte Wahrheit" (FOTO)

Mainz (ots) -Donnerstag, 5. März 2020, ab 20.15 UhrErstausstrahlungenAm Donnerstag, 5. März 2020, befasst sich 3sat in "Wissen hoch 2" mit derWahrheit. In der Dokumentation um 20.15 Uhr geht es um "Die Wahrheit hinter derQuote". Um 21.00 Uhr folgt der Wissenstalk "scobel - Gefühlte Wahrheit". DieWelt ist besser, als sie sich anfühlt: Warum aber trotzdem schlechte Nachrichtendominieren und wie man dagegen ankommt, diskutiert Gert Scobel mit seinenGästen.Bis heute gilt die Einschaltquote als ultimative Währung im Fernsehgeschäft.Doch seit der klassische Fernsehabend um die Bewegtbildnutzung auf Handy, Tabletoder PC ergänzt wurde, hat die Zuschauerforschung massiv aufgerüstet: Mit neuenMessmethoden soll sie an die geänderte Mediennutzung im Digitalzeitalterangepasst werden. Mediatheken sind leicht zu erfassen, aber Streaming-Anbieterwie Netflix oder Amazon legen ihre Abrufzahlen nur ungern vor. Wie reagieren dieöffentlich-rechtlichen Sender auf die Verschiebung hin zu non-linearemMedienkonsum Zudem können die Anbieter von Online-Inhalten anders alsFernsehsender ihren Erfolg künstlich pushen, indem sie Abrufe kaufen. Wiefunktioniert das? Und wie ist die Publikumsgunst im digitalen Zeitalter zubewerten? Die Dokumentation "Die Wahrheit hinter der Quote" von Gregor Streiberund Frank Aischmann gibt Einblicke in die Messmethoden und den Einfluss vonQuoten in der modernen Medienwelt.Im Anschluss, um 21.00 Uhr, beschäftigen sich Gert Scobel und seine Gäste imRahmen von "Wissen hoch 2" mit gefühlter Wahrheit. Kriege, Verbrechen,Naturkatastrophen, gesellschaftliche Ungleichheit: Scheinbar jagt eine schlechteNachricht die andere. Doch die Welt ist besser, als wir glauben: Schaut man sichdie Zahlen und Statistiken an, offenbaren sie in fast allen Bereichen derMenschheitsentwicklung sagenhafte Fortschritte. Doch diese Entwicklung nehmenwir nicht wahr. Woran liegt das? Sind am Ende Medien, technologischerFortschritt oder psychologische Schwächen des Homo Sapiens verantwortlich fürfehlgesteuerte Weltanschauungen? Und gibt es einen Weg, um der Wahrheit zu ihremRecht zu verhelfen? Der Wissenstalk "scobel - Gefühlte Wahrheit" sucht nachAntworten.In 3sat steht mit "Wissen hoch 2" der Donnerstagabend im Zeichen derWissenschaft: Um 20.15 Uhr beleuchtet die Dokumentation relevante Fragen ausNatur- und Geisteswissenschaften, Kultur und Technik. Und im Anschluss, um 21.00Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wh2Die Doku als Video-Stream für akkreditierte Journalisten:https://kurz.zdf.de/xEn/"scobel" bei YouTube: https://youtube.com/scobel3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4532631OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell