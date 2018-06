Wissen: Wie profitiert man vom Antrag auf Wohnungsbauprämie?

Die Wohnungsbauprämie ist, wie der Name schon vermuten lässt, eine Belohnung für das Ansparen von Geld für wohnwirtschaftliche Zwecke. Die häufigste Form ist dabei der Abschluss eines Bausparvertrags. Ebenso werden aber auch der Kauf von Anteilen an einer Wohnungs- oder Baugenossenschaft oder auch das Sparen für ein so genanntes eigentumsähnliches Dauerwohnrecht, das einem ein mietfreies und dauerhaftes Wohnen sichert, ohne die ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.