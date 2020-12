Wish: Werden an Weihnachten Wünsche wahr?

Ein weiteres interessantes Börsendebüt feiert am heutigen Mittwoch ContextLogic, das Unternehmen hinter der sehr bekannten E-Commerce App Wish. Können Anleger mit dem Kauf dieser Aktie Geld machen, um so an Weihnachten Wünsche wahr werden zu lassen?

ContextLogic wurde im Jahr 2010 vom heute noch amtierenden CEO Piots Szulczewski sowie Danny Zhang, der anfangs noch als Technikchef des Startups fungierte, gegründet. Der aus Polen stammende Szulczewski hatte zuvor bei Google gearbeitet und ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.