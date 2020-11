Wish Aktie: Was ist passiert?

Wish, die E-Commerce-Plattform, die für preisgünstige, in China hergestellte Waren bekannt ist, hat einen Börsengang beantragt.

Was ist passiert:

ContextLogic Inc.: die Eigentümerin der E-Commerce-Marke, hat am Freitag ihren Prospekt bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht. Das Unternehmen wird voraussichtlich unter dem WISH-Symbol an der Nasdaq notiert werden. CNBC berichtet, dass Wish mit einem Wert von 11,2 Milliarden Dollar bei fast allen auf der Plattform ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



