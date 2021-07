WishUpon startet neue Wunschlisten-basierte virtuelle Geschenkfunktion

Paris (ots/PRNewswire) - WishUpon-aufgenommen in die STATION F's Future 40 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3230462-1&h=3593650423&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3230462-1%26h%3D3234515576%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstationf.co%252Fnews%252Fdiscover-future-40-the-40-most-promising-startups-of-station-f%252F%26a%3DSTATION%2BF%2527s%2BFuture%2B40&a=STATION+F%27s+Future+40) 2019 Rangliste der Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial und ein Mitgliedsunternehmen des Born2Global Centre (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3230462-1&h=3892163837&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3230462-1%26h%3D2037434705%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.born2global.com%252F%26a%3DBorn2Global%2BCentre&a=Born2Global+Centre) - hat kürzlich eine auf Wunschzettel basierende virtuelle Geschenkfunktion veröffentlicht. WishUpon App (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3230462-1&h=1712970856&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3230462-1%26h%3D4286059869%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fapps.apple.com%252Fapp%252Fapple-store%252Fid1045928392%253Fmt%253D8%2526_branch_match_id%253D904942579545424741%26a%3DWishUpon%2BApp&a=WishUpon+App) ist ein Wunschlisten-Dienst, der es Käufern ermöglicht, ihre Artikel aus mehreren Einkaufszentren auf einer einzigen "Wunschliste" zusammenzufassen. Im Wesentlichen ermöglicht WishUpon den Nutzern, alle ihre Artikel in eine einzige "Wunschzettel" zu packen, anstatt für jeden einzelnen Laden eine andere Wunschzette zu verwenden. Der größte Vorteil ist, dass der Benutzer sich nicht mehr genau daran erinnern muss, wo er seine gewünschten Produkte gesehen hat, wenn er bereit ist, einen Kauf zu tätigen. Der Dienst sendet Benutzern auch Benachrichtigungen, wenn der Preis eines Produkts auf ihrer Wunschliste sinkt. Mit der Preisbenachrichtigungsfunktion von WishUpon können Nutzer ihre Lieblingsprodukte zum richtigen Zeitpunkt und zu optimalen Preisen kaufen. Artikel können über die WishUpon Mobile App oder über eine mobile Browser-Share-Erweiterung (Safari, Chrome, etc.) zu den Wunschzetteln der Nutzer hinzugefügt werden. Durch die Installation der WishUpon Chrome Browser Erweiterung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3230462-1&h=1859110583&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3230462-1%26h%3D26330325%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fchrome.google.com%252Fwebstore%252Fdetail%252Fwishupon-a-shopping-wishl%252Fpjogcfefhpolfclgebhfpambjlndbpek%26a%3DWishUpon%2BChrome%2Bbrowser%2Bextension&a=WishUpon+Chrome+Browser+Erweiterung) können Benutzer ihre Wunschlistenartikel auch auf dem PC speichern oder ansehen.Die virtuelle Geschenkfunktion von WishUpon funktioniert wie folgt:- Der WishUpon-Benutzer erstellt einen Wunschzettel mit Artikeln, die er aus seiner Wunschliste ausgewählt hat und teilt den Wunschzettel mit anderen Personen über Facebook-Messenger oder WhatsApp.- Jeder, der die Nachricht mit dem Link zur Geschenkeliste erhält, kann einen Artikel aus der Geschenkeliste auswählen, seine eigene Geschenknachricht schreiben und anhängen und dann das ausgewählte Geschenk an den WishUpon Benutzer senden- Der WishUpon-Nutzer "erlebt" dann den Erhalt des Geschenks durch ein animiertes Unboxing-Video- Der WishUpon-Nutzer bestätigt dann das Geschenk und füllt seine Adresse für den Versand und andere relevante Details (Artikelgröße, Farbe, etc.) aus. Der WishUpon-Benutzer kann auch eine Dankesnachricht an den Schenkenden schreiben, die per E-Mail versendet wird- Der Schenkende erhält dann eine E-Mail und schließt die Zahlung für den geschenkten Artikel abObwohl die virtuelle Geschenkfunktion derzeit nur für iOS verfügbar ist, wird auch eine Android-Version entwickelt, die in naher Zukunft veröffentlicht werden soll.Danbee Lee, CEO von WishUpon, sagt: "Wishlist-basiertes Schenken soll die Zufriedenheit der Nutzer mit digitalen Geschenken erhöhen und Freude über das virtuelle Schenken und Beschenkt werden vermitteln. Diese Funktion wird in der zweiten Jahreshälfte zunächst dem Handel als B2B-Lösung angeboten.Für weitere Informationen zu WishUpon besuchen Sie www.wishupon.company.Informationen zu WishUponWishUpon (www.wishupon.company) ist ein koreanisches Startup, das erfolgreich auf dem französischen Markt Fuß gefasst hat und das erste koreanische Startup ist, das offiziell von der STATION F (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3230462-1&h=3035332349&u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%253D0%2526l%253Dde%2526o%253D3230462-1%2526h%253D879150268%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D3230462-1%252526h%25253D1497911090%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fstationf.co%2525252F%252526a%25253DSTATION%25252BF%2526a%253DSTATION%252BF%26source%3Dgmail-html%26ust%3D1626824694201000%26usg%3DAFQjCNEIvuMsZCFSwfArjc0_4kf9MBwxzA&a=STATION+F) in Paris, dem größten Startup-Campus der Welt, anerkannt wurde. WishUpon erlangte 2019 erstmals internationale Bekanntheit, als es in STATION F´s FUTURE 40 und Apple Entrepreneur Camp (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3230462-1&h=2474432442&u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%253D0%2526l%253Dde%2526o%253D3230462-1%2526h%253D1474991179%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D3230462-1%252526h%25253D3617045420%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwww.apple.com%2525252Fnewsroom%2525252F2019%2525252F10%2525252Ffirst-year-of-apple-entrepreneur-camp-offers-invaluable-experiences-to-100-innovators%2525252F%252526a%25253DApple%25252BEntrepreneur%25252BCamp%2526a%253DApple%252BEntrepreneur%252BCamp%26source%3Dgmail-html%26ust%3D1626824694201000%26usg%3DAFQjCNGDjbs7dze0-sfNdYbaYaOoK8cwTA&a=Apple+Entrepreneur+Camp) aufgenommen wurde. Im Jahr 2021 wurde es zusätzlich als Teilnehmer des L'Oréal Open Innovation Programm (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3230462-1&h=3396819766&u=https%3A%2F%2Fwww.loreal.com%2Fen%2Fbeauty-science-and-technology%2Fl-oreal-open-innovation%2Fl-oreal-innovation-program%2F&a=L%27Or%C3%A9al+Open+Innovation+Programm) ausgewählt. Derzeit machen französische Verbraucher 50 Prozent der WishUpon-Nutzer aus, gefolgt von US-Verbrauchern (20 Prozent) und britischen Verbrauchern (10 Prozent).Informationen zu Born2Global CentreBorn2Global Centre (www.born2global.com) ist eine Full-Cycle-Service-Plattform für globale Expansion. Born2Global hat als primäre koreanische Regierungsbehörde unter dem Ministerium für Wissenschaft und IKT seit 2013 den Standard für ein florierendes Startup-Ökosystem gesetzt. Born2Global hat Startups erweitert und transformiert, damit sie engagiert, ausgestattet und mit dem globalen Markt verbunden sind.