Wisekey sichert sich finanzielle Mittel in Höhe von 6,5 Millionen US-Dollar

Zürich (awp) - Das Cybersicherheitsunternehmen Wisekey hat sich weitere finanzielle Mittel gesichert. So gewähre die US-Fondsgesellschaft Yorkville ein kurzfristiges, ungesichertes Darlehen in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar, teilt das Unternehmen am Montag mit. Weiter werde eine Wandelanleihe über 3,0 Millionen US-Dollar an die Fondsgesellschaft Crede Capital Group ausgegeben.

Ausserdem meldet Wisekey, dass die Bedingungen des bestehendem SEDA-Abkommens mit Yorkville überarbeitet worden seien.

Ein Beitrag von Sentiment Investor.