Wisekey schliesst Partnerschaft mit US-Unternehmen Datrium für Datencenter

Zug (awp) - Das Cybersicherheits-Unternehmen Wisekey schliesst für ihr Datacenter-Geschäft eine Partnerschaft mit dem US-Technologieunternehmen Datrium. Diese beinhaltet den Einsatz einer Infrastruktur-Plattform für Datacenter-Kunden von Wisekey Quovadis in den Bermudas sowie in diversen Datenzentren in der Schweiz und den Niederlanden, wie einer Wisekey-Mitteilung vom Dienstag zu entnehmen ist.

Die von Wisekey Quovadis in Zusammenarbeit mit Datrium angebotene "neue Generation von Cloud-Hosting-Dienstleistungen" könne ...

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten