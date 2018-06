Wisekey kündigt klaren Umsatzanstieg für das erste Halbjahr 2018 an

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Zug (awp) - Die Cybersecurity-Firma Wisekey kündigt für das erste Halbjahr aufgrund von vorläufigen Zahlen ein deutliches Umsatzwachstum an. Die Erträge dürften sich in den ersten sechs Monaten auf 25,7 Millionen Dollar belaufen, entsprechend einem Anstieg um 36% gegenüber dem angepassten Vorjahresergebnis (18,9 Millionen Dollar), teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit.

Die Kerngeschäfte Cybersecurity und "Internet der Dinge" (IoT) hätten ein weiteres

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten