Wisekey beteiligt sich an Tarmin und passt Kreditbestimmungen mit Exworks an

Genf (awp) - Das Cybersicherheits-Unternehmen Wisekey beteiligt sich am US-Daten- und Softwareunternehmen Tarmin mit Sitz in Boston. Wisekey habe eine bindende Vereinbarung für die Übernahme von 22 Prozent an Tarmin unterzeichnet, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Zum Preis für die Beteiligung wurden im Communiqué keine Angaben gemacht.

Der strategische Zukauf ermögliche Wisekey etwa den Zugriff auf die Tarmin-Plattform Gridbank.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten