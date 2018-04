Wisekey beruft Thomas Hürlimann in den Verwaltungsrat – Kapitalerhöhung geplant

Zug/Genf (awp) - Im Verwaltungsrat des Cybersecurity-Unternehmens Wisekey kommt es zu einer Veränderung. So soll an der Generalversammlung vom 4. Mai in Zürich Thomas Hürlimann neu in das Gremium gewählt werden. Dieser war in seiner Karriere bisher unter anderem in verschiedenen Leitungsfunktionen beim Versicherungskonzern Zurich tätig, wie Wisekey am Dienstag mitteilt.

Daneben sollen an der Generalversammlung die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten