Wise MPay kooperiert mit Jelurida bei der Einführung der Blockchain Financial Services Platform in Südostasien

Lugano, Schweiz (ots/PRNewswire) - Das in Singapur ansässigeglobale Zahlungstechnologieunternehmen Wise MPay(http://www.wisempay.com/) arbeitet mit dem renommiertenBlockchain-Experten Jelurida (https://www.jelurida.com/) zusammen, umeine öffentlich zugelassene Blockchain-Finanzdienstleistungsplattform(BFS) einzuführen. Eine KPMG-Studie zeigt, dass 27% der Südostasiatenein Bankkonto besitzen, während die lokalen Mobilfunkverbindungen dieBevölkerung um 33% übertreffen, so dass die Region reif für eineRevolution beim Zugang zu digitalen Finanzierungsmöglichkeiten ist.Coalculus will im September 2019 als JPL-konforme(https://www.jelurida.com/jelurida-public-license) Software auf denMarkt kommen, die Regierungen, Banken und Nichtbanken in Südostasienmodernste digitale Zahlungs-, Überweisungs- und Geldautomatenlösungenbietet.Banken und Finanzinstitute betrachten Blockchain als geeignet,sowohl das Vertrauen in zentralisierte Mehrparteien-Ökosysteme zuerhöhen als auch die Geschwindigkeit, Sicherheit und Effizienz vielertraditioneller Bankprozesse zu erhöhen. Die Coalculus BFS-Plattformbasiert auf dem bewährten Proof-of-Stake (POS)-Konsensalgorithmus undgewährleistet ein hohes Maß an Dezentralisierung, Sicherheit,Skalierbarkeit und Effizienz. Basierend auf einer zugelassenenVersion der Ardor-Technologie von Jelurida verspricht Coalculusniedrigere Kosten, schnellere Ausführung von Transaktionen,verbesserte Transparenz, Revisionssicherheit und andere Vorteile, vondenen sowohl Finanzinstitute als auch Nichtbanken, die Zugang zudigitalen Finanzdienstleistungen suchen, profitieren werden.Wise MPay hat seiner Enterprise Blockchain-Lösung auchEnd-to-End-KYC/AML/CFT-Prozesse hinzugefügt, die mitInternet-of-Things (IOT)-Geräten wie Prepaid-Karten und Geldautomaten(ATMs) Mehrwert schaffen. Darüber hinaus bietet Coalculus dieInfrastruktur für die einfache Entwicklung, Integration undEinführung mobiler Anwendungen mit integrierten Tools wieQR-Codegeneratoren und standmäßigen Schnittstellen vonApplikationsprogrammierungen (APIs).Jack Bai, Direktor von Wise MPay, sagte: "Unsere Vision fürCoalculus ist es, eine weltweit vertrauenswürdige Plattform zurErleichterung von Finanztransaktionen zu schaffen, aber unser ersterSchwerpunkt liegt auf den ASEAN-Ländern (Association of SoutheastAsian Nations), Hongkong und Australien. Unser Rahmen ist eineKonvergenz von öffentlichen und zugelassenen Blockchains zu nutzen,die auf der einfachen Idee basieren, dass Unternehmen in der Lagesein sollten, schnell und einfach neue Finanzdienstleistungeneinzuführen und die Vorteile der Blockchain zu nutzen. Das ist unserAlleinstellungsmerkmal und deshalb haben wir uns für Jelurida alsunseren Technologieanbieter entschieden.""Wir sind beeindruckt von der Professionalität desCoalculus-Teams. Wise MPay kam mit mehr als nur einer Vision zu uns",sagte Lior Yaffe, Senior Developer und Managing Director vonJelurida. "Sie verstehen die verschiedenen Blockchain-Technologienauf dem Markt sehr gut und haben Möglichkeiten zur Maximierung desWertes ihrer BFS-Plattform identifiziert. Es war uns eine Freude, dasTeam von Wise MPay bei der Umsetzung von Coalculus zu unterstützen."Photo -https://mma.prnewswire.com/media/924170/Jelurida_Singapore_2018.jpgPressekontakt:+41 76 496 79 03Original-Content von: Jelurida Swiss SA, übermittelt durch news aktuell